Topkapı Sarayı’na ‘gecekondu’ restoran: Topbaş'ın yeğeni yapıyor...

Topkapı Sarayı’nda bulunan ve İstanbul eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni Emre Kocadağ’ın "Emirgan Sütiş" ismiyle işlettiği Karakol Restaurant’ta ani bir şekilde büyütme çalışması başlatıldı.
Turizmgüncel adlı sitede yer alan habere göre, genişletme çalışmasıyla birlikte Aya İrini’nin önünün inşaat alanına döndüğü ve restoranın 4-5 kat büyütüldüğü belirtildi.
Restoranı genişletme çalışmasının hangi izinle yapıldığının sorulması üzerine yetkililerin, "genişletme çalışması bakanın izni, özel kalemin takibiyle yapılıyor" cevabını verdiği öğrenildi.