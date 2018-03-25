Tokat'ta öğrencilerden protesto: 69 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 üniversite öğrencisi, 2 gün önce gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Cuma gününden bu yana 300 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından öğrenciler ayaklandı.

Tokat Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılmıştı.

Cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanaye kaldırılan öğrencilerin sayısı 300'ü geçerken, cuma günü açıklama yapan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine öğrenicileri ziyarete gelen KYK İl Müdürü Fahri Delen, "Dün akşam yemeğinden sonra yatırıyorlar. Öğlene doğru çocuklarda bir mide bulantısı, baş dönmesi şikayetleri olunca yurt yönetimimizde hastaneye gönderiyor. Çocuklar ayakta tedavi oluyorlar. Biraz da çocuklar birbirinden etkileniyor. Enfeksiyon şüphesi ile çocuklarımız ayakta tedavi oldu" demişti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde yer kalmadığı belirtilirken, öğrencilerin zehirlenmeleri protesto ettiği bildirildi.

Öğrencilerin akşam yemeğinde çorba, makarna ve tavuk yedikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.