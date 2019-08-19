Tokatlı patrondan 'bölücü' yaftalaması

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan Keçeci Baba Anma Etkinlikleri'nde bir konuşma yapan PSAKD Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan, kendisinden sonra kürsüye gelerek programda olmayan bir konuşma yapan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Çelik tarafından bölücülükle suçlandı. 'Bizleri bölmek isteyenleri buradan kovun, kovalayın gitsin' diyen Ali Çelik törende bulunanlardan tepki gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Keçeci köyünde yapılan Keçeci Baba Anma Etkinlikleri'nde Alevilerin sorunlarını ve taleplerini dile getiren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan, bölücülükle suçlanarak hedef gösterildi. Anma programında yeri olmadığı halde söz alarak bir konuşma yapan Tokat Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, Erkan'ın eleştirilerinin hedefi olan iktidara ve devlet yetkililerini savunurken, “Bu bölücüleri buraya koymayın. Bizleri bölmek ayrıştırmak isteyenleri buradan kovun, kovalayın gitsin” sözleriyle Erkan'ı hedef aldı.

Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan anmada “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesi olan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Laik, Hukuk Devletidir’ ilkesini bir kez daha anımsayalım. Anayasasında böyle bir ilke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde inanç temelinde dayatma ve yok sayma, asimile etme çabalarının olmaması gerekir. Alevi köylerine cami yapılıyor, kadrolu imamlar atanıyor, Alevi çocuklarına Kuran kursları açılıyor. Alevi çocukları zorunlu din dersleri adı altında yoğun bir asimilasyon ve baskı yaşıyor. Alevi köylerine hizmet gitmiyor" demişti.

Toplantıya katılanlar Ali Çelik'e yaptığı konuşma nedeniyle tepki gösterirken, yerel basında Ali Çelik'i eleştiren çok sayıda haber ve yazı yayımlandı.

