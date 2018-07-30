Tofaş'ın kârı arttı, üretim ve ihracat hacmi düştü

Tofaş, yılın ilk altı ayının finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre şirketin cirosu yüzde 10 artarken, üretimi yüzde 11,9 oranında, gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 8,6 oranında düştü.

Tofaş, yılın ilk altı ayının finansal sonuçlarını açıklayarak, 2018 Ocak-Haziran döneminde tarihinin en yüksek birinci yarıyıl cirosuna sahip olduğunu duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre şirketin cirosunun yüzde 10 artarak 9,5 milyar TL'ye çıktığı, konsolide net kârının ise yüzde 21 artarak 693 milyon TL olduğu belirtildi.

Öte yandan, şirketin birinci yarıyılda gerçekleştirdiği üretim 2017'ye göre yüzde 11,9 düşerek, 175 bin adet olarak gerçekleşti. Şirketin ihracat hacmi ise yüzde 8,6 daralarak, 140 bin adet oldu. Tofaş'ın yayınladığı analist sunumunda ihracattaki düşüşe gerekçe olarak "PSA Peugeot-Citroen'e yapılan Minicargo ihracatının 2017'de sonlanması ve Tipo ihracatının yarattığı yüksek baz yılı etkisi" gösterildi.

Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 21'ini, toplam ihracatının ise yüzde 20'sini gerçekleştiren Tofaş'ın durumunun sektördeki genel tabloyu yansıttığı düşünülüyor. Şirketin üretim ve ihracat hacminin daralmasına rağmen, emtia fiyatlarındaki ve kurdaki artış sonucunda TL bazında cirosu artmış gözüküyor.