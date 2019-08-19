TMSF'ye devredilen şirketin yönetim kurulu üyeleri AKP'li çıktı

TMSF’ye devredilen Güllüoğlu Gıda Şirketi’nin yönetim kuruluna çok sayıda AKP’linin atandığı ortaya çıktı. Kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasında AKP ilçe başkanları ve AKP İstanbul il başkan yardımcısı da bulunuyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Faruk Güllüoğlu’na ait Baklavacı Güllüoğlu Gıda Şirketi’nin yönetim kuruluna, AKP’lilerin atandığı ortaya çıktı.

"FETÖ" bağlantılı olduğu gerekçesiyle devredilen şirketin yönetim kurulu başkanlığına, 2015 genel seçimlerinde AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olan, AKP Adalar Kurucu İlçe Başkanı Mahmut Çelik getirildi.

Daha önce Türk Hava Yolları’nda özel kalem müdürlüğü yapan, İstanbul birinci bölgeden 24’üncü ve 25’inci dönem milletvekili adayı olan Fahri Yasin Şener de genel müdür yapıldı.

AKP'LİLER YÖNETİMDE YER ALDI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirketin yönetim kurulunda da AKP'liler yer alıyor. AKP il yönetim kurulu üyesi Abdullah Ercan yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yapıyor. AKP Sancaktepe ilçe başkan yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Haşim İskender ile Eski İGDAŞ genel müdür danışmanı ve AKP Kağıthane kurucu ilçe başkanı Seyit Ahmet Çandır da şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atananlar arasında yer aldı.

TMSF BAŞKANI AKP’Lİ ÇIKTI

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın da, 2004 ile 2009 yılları arasında Beyoğlu’nda AKP’den belediye meclis üyeliği ve grup başkanvekilliği yaptığı öğrenildi. Gülal, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde de AKP’den Beyoğlu Belediye Başkanı aday adayı olmuştu.

TMSF tarafından 2017 yılı cirosu 130 milyon TL olarak açıklanan Güllüoğlu Baklavaları’nın 80’e yakın şubesi bulunuyor.