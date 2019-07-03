TMSF'den 'inşaat' açıklaması: İşler hayal ettiğimiz gibi gitmedi

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, kayyum atadıkları şirketler arasında kendilerini en çok zorlayan sektörün inşaat sektörü olduğunu belirterek, işlerin hayal ettikleri gibi gitmediğini söyledi.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, TMSF’nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TMSF olarak kayyum atadıkları şirketler arasında kendilerini en çok zorlayan sektörün inşaat sektörü olduğunu ve işlerin hayal ettikleri gibi gitmediğini belirten Gülal, bunun sektörün satışlarda olağanüstü zorlandığı bir döneme denk gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya olmak üzere üç inşaat şirketi olduğunu hatırlatarak, burada bu şirketlerden daire alanların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma başlattıklarını dile getirdi.

SATIŞLAR YÜZDE 31 DÜŞMÜŞTÜ

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs’ta yüzde 31.3 düşüşle 82,252 adet oldu. Konut satış istatistiklerine göre, “ipotekli satış” olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Mayıs’ta yüzde 85.8 azalışla 5,231 adet olarak gerçekleşti.