TMSF 'Dumankaya' kararını açıkladı: Tasfiye edilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Dumankaya Şirketleri'ni tasfiye ettiğini ilan etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dumankaya Şirketleri'ni tasfiye ettiğine ilişkin kararı açıkladı.

Kararda, "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir" denildi.

Tasfiye edilen şirketler şöyle:

1) Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

2) Dumankaya Holding A.Ş.

3) Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.

4) Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.

5) Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6) Dumankaya Teknoloji A.Ş.