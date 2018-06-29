TMMOB Makina Mühendisleri Odası'ndan Sivas Katliamı açıklaması: Saygıyla anıyoruz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2 Temmuz Sivas Katliamı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Sivas Katliamı'nın 25. yılı dolayısıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, bir basın açıklaması yaptı.

"25 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Otelinde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz" denilen açıklamada, "Madımak’ta insanlarımızı yakan ve yaktıranlar aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin karanlığının sürmesini isteyenlerdir. Aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist güçler, bilinir ki Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlarıdır... TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 2 Temmuz 1993 Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.