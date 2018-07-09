TMMOB: Kazanın sorumlusu siyasi iradedir

TMMOB ve Makine Mühendisleri Odası (MMO), Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin birer açıklama yaparak, kazanın ihmallerden ve özelleştirme politikalarından kaynaklandığına işaret etti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkililierin tren kazasının beklenmeyen ölçüde aşırı yağıştan kaynaklandığı yönündeki açıklamalarının gerçek dışı olduğu belirtildi.
"Oysa Meteoroloji Mühendisleri Odamızın basın açıklamasında belirtildiği üzere kaza bölgesine en yakın ölçüm istasyonlarından biri olan Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışlar 7 (yedi) yılda bir görülmesi mümkün yağışlardır. Bu anlamda söz konusu yağışlar, beklenmeyen-olağanüstü yağışlar değildir" diyen Korkmaz, kazaya özelleştirme politikalarının yol açtığını vurguladı.
Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde yıllardır izlenen demiryollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet olan demiryolu taşımacılığının ticarileştirilmesi politikaları ile TCDD'nin kurumsal yapısı parçalanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde personel azaltılmasına gidilmiş ve nitelikli personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine bu yaklaşım çerçevesinde kuruma yönelik yatırımlar azaltılmış, lokomotif bakım ve yol bakım atölyeleri de işlevsizleştirilerek küçültülmüştür. Bir kısmı da eleman yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır.
"Bu kazaların gerçek sorumluları demiryollarının bakımını yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tıkayan, insan hayatı ile ilgili gerekli yatırımları yapmayan siyasi iradedir."
'İNCELEME YAPMAK İSTEYEN HEYETE İZİN VERİLMEDİ'
MMO Başkanı Yunus Yener ise, yaptığı yazılı açıklamada, demiryolu altyapısı ve üstyapısıyla ilgili inceleme yapmak isteyen TMMOB’ye ve ilgili odaların temsilcilerinden oluşan heyete izin verilmediğini belirtti.
"Ancak görünür verilerden hareketle yaptığımız bazı tespitleri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" diyen Yener, açıklamanın devamında şu değerlendirmelere yer verdi:
"Bilindiği üzere olayın gerçekleştiği alan dere yatağı üzerindedir, bir tarım arazisidir ve bu alanda özellikle son yıllarda yoğun yağışlar olmaktadır. Bu hat, travers–zemin bağlantısı tekniğine uygun yapılmamış ve böylesine hayati önemi olan bir imalatta mühendislik göz ardı edilmiştir. Böylesi sorunlu bir alan üzerindeki demiryolu hattının özellikle yol altyapısı sorunludur, bilim fen ve mühendislik açısından birçok yanlışı içermektedir. Bu durumdaki bir hattın altyapı, yenileme-bakım-onarım çalışmalarının uzman kadro tarafından teknik gerekliliklere uygun ve daimi olarak yapılması gerekirdi. Demiryollarında günlük kontrol yapan yol bekçileri uygulamasının yerine başka bir denetim ve gözetim sistemi kurulmadan beş yıl önce kaldırılmış olması da bu kapsamdaki bir başka ihmal ve yanlışa işaret etmektedir.
"Demiryolu hizmetlerinin serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesi mevcut sorunlara kaynaklık eden önemli yapısal düzenlemelerin başında gelmektedir. 2013 yılında yürürlüğe giren Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile bir bütün olarak artıları ve eksileri bulunan 162 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edilmiştir. Yüksek hızlı tren hatları dışındaki demiryolu hatlarının bugünkü bakımsızlığı ve uzman kadro eksikliği buradan kaynaklanmaktadır."