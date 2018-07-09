TMMOB: Kazanın sorumlusu siyasi iradedir

TMMOB ve Makine Mühendisleri Odası, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin birer açıklama yaparak, kazanın ihmallerden ve özelleştirme politikalarından kaynaklandığına işaret etti.

TMMOB ve Makine Mühendisleri Odası (MMO), Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin birer açıklama yaparak, kazanın ihmallerden ve özelleştirme politikalarından kaynaklandığına işaret etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkililierin tren kazasının beklenmeyen ölçüde aşırı yağıştan kaynaklandığı yönündeki açıklamalarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

"Oysa Meteoroloji Mühendisleri Odamızın basın açıklamasında belirtildiği üzere kaza bölgesine en yakın ölçüm istasyonlarından biri olan Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışlar 7 (yedi) yılda bir görülmesi mümkün yağışlardır. Bu anlamda söz konusu yağışlar, beklenmeyen-olağanüstü yağışlar değildir" diyen Korkmaz, kazaya özelleştirme politikalarının yol açtığını vurguladı.

Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yıllardır izlenen demiryollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet olan demiryolu taşımacılığının ticarileştirilmesi politikaları ile TCDD'nin kurumsal yapısı parçalanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde personel azaltılmasına gidilmiş ve nitelikli personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine bu yaklaşım çerçevesinde kuruma yönelik yatırımlar azaltılmış, lokomotif bakım ve yol bakım atölyeleri de işlevsizleştirilerek küçültülmüştür. Bir kısmı da eleman yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır. "Bu kazaların gerçek sorumluları demiryollarının bakımını yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tıkayan, insan hayatı ile ilgili gerekli yatırımları yapmayan siyasi iradedir."

'İNCELEME YAPMAK İSTEYEN HEYETE İZİN VERİLMEDİ'

MMO Başkanı Yunus Yener ise, yaptığı yazılı açıklamada, demiryolu altyapısı ve üstyapısıyla ilgili inceleme yapmak isteyen TMMOB’ye ve ilgili odaların temsilcilerinden oluşan heyete izin verilmediğini belirtti.

"Ancak görünür verilerden hareketle yaptığımız bazı tespitleri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" diyen Yener, açıklamanın devamında şu değerlendirmelere yer verdi: