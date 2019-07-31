TMMOB: Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir

Çanakkale Kirazlı'da Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından 195 bin ağacın kesilmesinin ardından bölgede yaşayanlar su nöbetine başlamıştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, su nöbetine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir' dedi.