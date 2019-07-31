TMMOB: Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir

Çanakkale Kirazlı'da 195 bin ağacı kesen Kanadalı Alamos Gold şirketine tepkiler sürüyor.
Bölge halkının tepkisiyle karşılaşan doğa katliamına karşı başlatılan "su nöbeti"ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'dan açıklama geldi.
Açıklamada, ''Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için sürdürülen 'Su ve Vicdan Nöbeti'ni selamlıyoruz" dedi.
Koramaz, ''Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha değerli değildir" diye konuştu.
Açıklama, ''Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz'' sözleriyle son buldu.