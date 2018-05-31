TMMOB Genel Kurulu başladı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu'nda başladı.

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegelerin ve konukların katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu'nda başladı.

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri gerçekleştirilecek olan 45. Olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığına 2004-2016 yılları arasında Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mehmet Soğancı seçildi.

Divan Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı açılış konuşmasında, TMMOB'nin geçmişten gelen mücadeleci kimliğine değinerek önümüzdeki dönemde aynı anlayışla ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

TKP'DEN DESTEK MESAJI

Genel Kurul'a TKP adına katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, TMMOB'un toplusal denetim ve bilimsellik anlamında önemini vurguladı. Aydın, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da TMMOB'nin yapısını değiştirmek ve dağıtmak isteyen çalışmaların yapıldığına dikkat çekerken, buna karşı mücadelenin önemli olduğunu ifade etti.

Aydın, Genel Kurulun Türkiye'nin geleceği ve bu düzenin değişmesi için verilecek mücadeleye katkısı olacağına inancını dile getirerek Genel Kurulu selamladı.