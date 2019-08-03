TMMOB Bursa: Araç yangınları düzenli bakım ve kamusal denetimle önlenebilir

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, dün Kamil Koç'a ait otobüste çıkan ve 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan yangına ilişkin bir açıklama yayımladı. 'Araç yangınlarının önüne düzenli bakım ve kamusal denetimle geçilebilir' denilen açıklamada 10 numara yağ kullanımının ise oldukça düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, dün Kamil Koç'a ait otobüste çıkan ve 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan yangına ilişkin bir açıklama yayımladı.

10 numara yağ kullanımının oldukça düşük bir ihtimal olduğunun ve yangının kesin nedeninin ve herhangi bir ihmal olup olmadığının bilirkişi raporu sonucu netleşeceği belirtilen açıklamada, araçlarda düzenli bakım ve kamusal denetimin önemi vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

02.08.2019 (dün) tarihinde, Küçükkuyu - Ankara seferini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı 34 yolcu taşıyan otobüste çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Balıkesir İl Temsilciliğimizin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemeler sonucu yangının, aracın orta bölümünde bulunan kahve makinası ünitesinden çıktığı aracın durmasının sonrasında açılan kapı nedeni ile hızlı bir şeklide aracın tümüne yayıldığı düşünülmektedir.

Ancak yangının meydana geldiği, Temsa marka Safir Plus tipi aracın euro 5 tipi bir motora sahip olması nedeni ile 10 numara yağ kullanımının oldukça düşük ihtimalle sahip olmasına karşın, olayı detaylıca araştıran savcılık makamı aracın deposundaki yakıttan inceleme yapılması için numune alınmıştır. EPDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ile ulusal marker kontrol cihazında yapılan kontrolü sonucu “geçerli” olduğu kesinleşmiştir.

Yaralanmaların, orta kapının alevler ile bloke olması nedeni ile; yolcuların ön kapının önüne yığılması neticesinde gerçekleştiği, ölümleri de dumandan zehirlenerek olduğu ilk incelemelerde belirtilmektedir.

Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Yürürlükte olan Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik’çe tanımlanmış olan M2 ve M3kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan “Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri”nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca araç sürücü ve görevlilerinin olası tehlike ve risklere karşı yeterli bilgi düzeyine sahip olması gereklidir.

Yangının kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı ise bilirkişi raporu sonucu netleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Fikri DÜŞÜNCELİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Bursa Şubesi Başkanı