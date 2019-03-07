TMMOB bir kez daha uyardı: Kanal İstanbul çılgınlığına derhal son verilmeli!

TMMOB, kamuoyunu Kanal İstanbul projesi konusunda bir kez daha uyardı. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bir basın toplantısı düzenleyerek, 'Bu proje, Karadeniz’den Marmara Denizi'ne kadar tüm coğrafyayı onarılmaz ve kestirimsiz bir biçimde etkileyecek hasar ve yarılma meydana getirme tehdidi taşıyor' dedi.

soL - Haber Merkezi