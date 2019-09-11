TKP’nin Sesi’nde bugün: İpliklerini pazara çıkarmak her zamankinden güncel...

TKP’nin Sesi’nde bugün, Yeni-Osmanlıcılık hayalleri çöken ve gemi azıya alan siyasal iktidara karşı mücadelenin emekçi halkın biricik çıkarı olduğuna vurgu yapılıyor.

10 Eylül itibariyle günlük olarak yayımlanmaya başlayan TKP'nin Sesi'nde bugün "Yeni Osmanlıcı stratejinin çıkmaza girdiği ve ülkemizi derin bir uçuruma sürüklediği günümüzde, emperyalistler ve ülkemizdeki işbirlikçilerin ipliğini pazara çıkarmak her zamankinden daha güncel. TKP’nin Sesi’nde bugün, Yeni-Osmanlıcılık hayalleri çöken ve gemi azıya alan siyasal iktidara karşı mücadelenin emekçi halkın biricik çıkarı olduğuna vurgu yapılıyor" deniliyor.

TKP'nin Sesi'nin bugünkü programını dinlemek için:

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/4lajTWHmJUAFkHlkrTD4rV

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-11-eyl%C3%BCl-%C3%A7ar%C5%9Famba/id1472013604?l=tr

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GY0jmvUMr_w

