TKP'nin 'Seçme Hakkına Sahip Çıkalım' çalışmasına engelleme girişimi

TKP ve Halk Komiteleri'nin yürüttüğü 'Seçme Hakkına Sahip Çıkalım' çalışması, kolluk güçlerinin hedefi oluyor. Adana'da yapılan imza çalışması, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden sonlandırılmak istendi.

Adana'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Halk Komiteleri tarafından yürütülen "Seçme Hakkına Sahip Çıkalım" başlıklı imza çalışması polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Seçim güvenliği için başlatılan ve haftalardır alanlarda devam eden "Seçme Hakkına Sahip Çıkalım - Böyle Seçim Olmaz" başlıklı imza çalışması Adana emniyeti tarafından engellenmeye çalışıldı. İmza çalışmasının sürdürüldüğü alana gelen güvenlik şube polisleri önce TKP üyelerinin kimliklerini alarak GBT kontrolü yaptı.

İmza föyleri ve Boyun Eğme gazetesini de inceleyeceklerini söyleyen polisler çalışmanın durdurulmasını istedi. Polisin hukuksuz tavrına karşılık TKP üyelerinin kararlı bir duruş sergileyerek çalışmaya devam etmesi üzerine açılan standı bahane ederek Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini çağıran polisler zabıta ekiplerine ceza kestirmye çalıştı.

Zabıta ekiplerinin siyasi bir partinin standına ceza kesme yetkisi olmadığını belirtmesi üzerine polisler, TKP üyelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesini gerekçe göstererek ceza yazdı.

TKP üyeleri yarın da aynı yerde çalışma yapacaklarını bildirdi.