TKP'nin Kartal mitingi başladı: Binlerce kişi Kartal'da bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin 31 Mart seçimleri öncesi Kartal Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting başlıyor. Miting öncesi binlerce kişi Kartal Meydanı'nda bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenliyor.

Seçimlere "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" ve "Aynı gemide değiliz" sloganıyla girecek olan TKP'nin Kartal mitingi için binlerce kişi Kartal Meydanı'nda bir araya geldi.

Mitingde ilk olarak Yapıcılar grubu sahne aldı.

Yapıcılar grubunun ardından mitingin sunucusu tiyatro sanatçısı Orhan Aydın sahne aldı.

Hırsızlarla, sömürücülerle aynı safta yer almayanların bir araya geldiğini vurgulayan Aydın, "Eşitliğin, özgürlüğün ve sosyalizmin bayrağını inadına havaya kaldıranlar hoş geldiniz. Flormar, Cargill işçileri hoş geldiniz" dedi.

'YENİ BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ'

Aydın, kürsüye TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı davet etti.

Okuyan, "Ülkenin durumu ortada, karanlık… Bugünse hava güneşli… Karanlığın biteceğini müjdeliyor bize. Bitecek elbette, büyük şairimizin, Nazım Hikmet’in dediği gibi dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet…" dedi.

Meselenin özünün yeni bir Türkiye yaratmak olduğunu belirten Okuyan, "Yeni derken şu suyu çıkarılan “yeni”den söz etmiyorum. Biliyorsunuz, yeni Türkiye yaratacağız dediler meğer yeni dedikleri yeni Osmanlı özlemiymiş, 100 yıl öncesinin kafasıyla ülkeyi yeniden tasarlamaya kalktılar. Sonra ana muhalefet de kendisini yenileyecekti. Hatta adını da koydular Yeni CHP diye… Meğer yeni CHP dedikleri de daha sağcı, liberal, piyasacı, laiklikten iyice uzak bir partiymiş. O yüzden “yeni” derken bu kavramı bir yurtsever gibi, devrimci gibi, komünistçe kullanıyoruz. Bizim için yeni daha ileri, daha gelişkin, daha aydınlık, daha güzel olandır. Ve iddia ediyoruz ki yeni bir Türkiye kuracağız. Çünkü sevgili ülkemize bu karanlık, bu adaletsizlik, bu eşitsizlik hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

'BUNDAN BAŞKALARINI SÖMÜRENLERİN KAYGI DUYMASI GEREKİYOR'

Memlekette insanın insanı sömürmesinin ortadan kalkacağını vurgulayan Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

Soruyorum buna itiraz eden olabilir mi? Ya da biri açıkça çıkıp hayır insan insanı sömürsün, başkalarının sırtından zengin olsun diyebilir mi? Diyemez çünkü insan olan başkasını sömürmez. Size soruyorum siz başka bir insanı sömürmek ister misiniz? Demek ki memlekete ve bütün dünyaya yakışan insanın insanı sömürmemesi. Ancak eğer fabrikalar, tarımsal araziler, madenler, akarsular, bankalar, ticaret özel şahısların, şirketlerin elindeyse insanın insanı sömürmesi kaçınılmaz oluyor. Çok basit, başka partilerin asla söyleyemeyeceğini biz söylüyoruz. Ekonomiye özel sektör hakimse insanın insanı sömürmesi kaçınılmazdır. Demek ki bütün diğer partiler insanın insanı sömürmesinden yana… Belki çok sert, çok radikal geliyor bazı kulaklara ama “bütün zenginlikler topluma aittir” sözü boş bir söz değil. Bundan başkalarını sömürmeyenlerin kaygı duyması gerekmiyor. Yurt dışındaki bankalarda milyarlarca lirası olanlar, onar onar konut alanlar, dev holdinglere sahip olanlar, on binlerce dönüm tarımsal araziye konanlar, banka sahipleri, rantçılar, emek hırsızları korksun. Sosyalizm insanların mutlu-mesut yaşayacağı evleri olması, bunun için bedel ödememesi demek. Sosyalizm kent içi ulaşımın, eğitim, sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması demek. Sosyalizm herkesin sağlıklı beslenmesi demek. Sosyalizm kimsenin işsiz kalmaması demek. Sosyalizm bilimin, sanatın, kültürün önünün açılması demek. Sosyalizm kadınların eşitliği demek, kadınların özgürlüğünün kısıtlanmaması demek.

'KADINLARI ÖVERKEN BİLE AŞAĞILIYORLAR'

"Kadınların erkeklerle eşitliği konusunda dürüstçe diyorlar ki, kadınla erkek eşit olamaz" diyen Okuyan, "Önceki gün ekonomiden sorumlu damat “kadınlarla toplantıya gittim bana ev ekonomisinden söz edecekler sanıyordum, meğer ekonomi konusunda erkeklerden daha bilgililer” dedi… Kendince kadınları övüyordu… Överken bile aşağılıyorlar. Bu tür bir lafı bizim partide söyleyen kişiyi bir gün partide tutmazlar, kulağından tutup atarlar. Neyse ki bizde ne damatlar var ne kadın özgürlüğünü ayaklar altına alanlar" diye konuştu.

'DÜRÜSTÇE SÖYLÜYORUZ... YIKACAĞIZ!'

Sosyalizmde gericiliğin hüküm sürmeyeceğini dile getiren Okuyan, "İnsanların inançları kendine, inanma ve ibadet özgürlüğü olacak ancak din işleri siyasetten ve kamusal alandan çıkarılacak. Başka? Sosyalizm bağımsızlık ve egemenlik demek. NATO’dan çıkılacak. Şimdi efendim gerçek değilmiş, çıkmak için 15 yıl gerekirmiş, dünyadaki dengeler izin vermezmiş. Ne münasebet! ABD ve bütün yabancı üslere el konacak. Türkiye’nin AB kapılarında sürünmesi sona erecek. O AB Türkiye ekonomisini daha da kırılganlaştırdı, tarımı çökertti… Sosyalist bir Türkiye gerçekten bağımsız ve egemen bir ülke olacak" dedi.

Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu mümkün değilse, o zaman bırakın kardeşim sabah akşam Kurtuluş Savaşı güzellemelerini. 1919’da Türkiye açık işgal altındaydı işgal! Bütün dünyayı karşımıza alamazmışız, öyle diyorlar. Bütün dünya dedikleri dünya nüfusunun yüzde biri, bilemediniz yüzde ikisi. Zenginliklerin üzerine çöreklenmiş. Biz bütün dünyayı değil sömürücüleri, emperyalistleri karşımıza alıyoruz; insanlık bizimledir, halklar bizimledir. Nedir bizim sloganımız Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin… Şimdi soruyorum: Bütün bunlar kötü mü? Sömürüsüz, adil bir Türkiye’de yaşamak ister miyiz? Evet mi hayır? Evetse, bu akşamdan itibaren her birimiz “komünistler evimizi arabamızı elimizden alacaklar, onlar sadece yıkmayı bilirler, her şeye itiraz ederler” diyenlere tane tane anlatalım, sabırla, dostça… Evet biz eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik, krizler, savaşlar üreten bu köhne düzeni yıkacağız. Dürüstçe söylüyoruz. Yı-ka-ca-ğız! Yenisini, güzel olanı, adil olanı yapmak için.

Alandan ilk fotoğraflar: