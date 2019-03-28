TKP'nin Hacıbektaş mitingi öncesi çok sayıda destek mesajı

TKP, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bugün seçim mitingi düzenliyor.
Bugün saat 16.30'da eski pazar yerindeki mitinge Belediye Başkan adayı Ali Haydar Can Sümer'in yanı sıra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Enver Aysever ve müzisyen Gülcan Altan katılacak.
Miting öncesi Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Rıfat Okçabol, gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol ve yazar Fatih Yaşlı'dan TKP adayı Ali Haydar Can Sümer'e destek mesajı geldi.