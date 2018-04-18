TKP'nin Giresun ve Artvin büroları açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) örgütlenme hamlesini yeni büro açılışlarıyla sürdürüyor.
Son aylarda çok sayıda merkezde bürolarını açan TKP, önümüzdeki hafta sonunda Giresun ve Artvin bürolarını açacak.
GİRESUN
Giresun'da TKP bürosu 21 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Gazi caddesi Kılıççı iş hanında açılacak. Açılış öncesi saat 13.00'te KESK toplantı salonunda TKP genel sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmacı olarak katılacağı bir etkinlik düzenlenecek.
ARTVİN
TKP'nin Artvin bürosu da 22 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Halitpaşa meydanı Bibak market yanında açılacak. Buradaki etkinliğe de TKP genel sekreteri Kemal Okuyan katılacak.