TKP'nin 'Biz Hazırız' toplantıları başlıyor

Türkiye Komünist Partisi, 99 yaşını 'Biz Hazırız' etkinlikleriyle kutlayacak. Etkinliklerden ilki İstanbul'da, bu akşam saat 20.00'de Salon Figaro'da TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler'in konuşmasıyla başlayacak.

Türkiye Komünist Partisi, 99 yaşını "Biz Hazırız" etkinlikleriyle kutlayacağını duyurdu, etkinlik listesini açıkladı.

TKP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Komünist Partisi, öğretmenleri, mühendisleri, hukukçuları, hekimleriyle emekçilerin sahici biricik alternatifi olan, sömürünün ve işsizliğin ortadan kalktığı, eşitliğin ve aydınlanmanın hüküm süreceği insanca bir düzeni kurmak için "Biz Hazırız!" diyor.

Türkiye'nin en eski partisi 99. yaşını, 100. yaşından gün almanın onuruyla, üç büyük ilde gerçekleştireceği "Biz Hazırız" etkinlikleriyle kutlayacak.

Etkinliklerden ilki İstanbul'da, bu akşam saat 20.00'de Salon Figaro'da TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler'in konuşmasıyla başlayacak.

Toplantılara ilişkin açıklanan ilk liste şu şekilde:

Ankara: 15 Eylül 16.00, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

İzmir: 13 Eylül 20.00, Tepekule Kongre Merkezi

Samsun: 22 Eylül 15:00, Gazi Sahnesi

Eskişehir: 21 Eylül 19.00, Özdilek Kültür Merkezi

Antalya: 22 Eylül 18.00, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi

Mersin: 22 Eylül Pazar 14.00, Yenişehir Kültür Merkezi