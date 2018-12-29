TKP’li Aybars Güner yaşamını yitirdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Aybars Güner yaşamını yitirdi.
Köy Enstitülerinin ilk müdürlerinden, TÖS’te Fakir Baykurt’un genel başkan yardımcısı ve saymanı İsmail Sefa Güner’in oğlu olarak 1943 yılında dünyaya gelen Aybars Güner, genç yaşlarda sol siyaset içinde yer almaya başladı.
1975 yılında TKP üyesi olan Güner, inşaat işkolunda örgütlenen DİSK’e bağlı BAYSEN-İŞ’te Genel Merkez Örgütlenme Sekreterliği yaptı.
12 Eylül faşist darbesi sonrası tutuklanan Güner, Mamak Askeri Cezaevi'nde bir yıla yakın tutuklu kaldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığında evine değil, askere yollandı.
2000’li yılların başında yeniden TKP saflarında mücadeleye katılan Güner, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamıyordu.
Aybars Güner son yolculuğuna 30 Aralık 2018 Pazar günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı 4. Kapı'da uğurlanacak. Babasının kabrine defnedilecek olan Güner için dini tören yapılmayacak.
Yarın öğleden sonra saat 15.00’te Konur Sokak No. 51 adresindeki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yoldaşları tarafından Güner için anma toplantısı düzenlenecek.