TKP'den Zorlu Holding'de eylem: Hukuksuz siyaset yasağını tanımıyoruz

Vestel'in sahibi Zorlu Holding'de işçilere yönelik siyaset yasağına karşı TKP'li plaza ve ofis emekçileri bugün İstanbul'da Zorlu Holding önünde bildiri dağıttı. TKP'li emekçiler "Milli patron Zorlu'nun hukuksuz siyaset yasağını tanımıyoruz" başlıklı bildiriyi holding emekçilerine ulaştırdılar.

İŞTE O BİLDİRİ

Bildiride şöyle denildi:

Meydanı boş zanneden Zorlu’ya sesleniyoruz. İşçiler AKP’nin OHAL’ine sığmadığı gibi sizin siyaset yasaklarınıza da sığmaz. Bu emek cehenneminden çıkmak için iş yerlerimizde patron sınıfına inat siyaset yapacağız. İşçilerin yalnızca emeklerini değil, geleceğini çalan sömürücülere cevabımızı plazalarda, fabrikalarda örgütlenerek vereceğiz.

Bu vesileyle tüm Zorlu emekçilerini bu hukuksuz uygulamaya karşı mücadeleye, 1 Mayıs’ta Parti saflarında yürümeye çağırıyoruz!