TKP'den yeni yıl mesajı: 2019, 2018'de direnenlerin başkaldırdığı yıl olsun

Türkiye Komünist Partisi yeni yıl mesajında, '2019’un örgütlü işçilerin savunmadan atağa geçtiği, kapitalizmin karanlığında ayakta kalmaya çalışan aydınların örgütlendiği, tüm dünyada direniş şarkılarının düzenin yıkılışına, devrime yol verdiği bir yıl olarak yaşanması dileğiyle, emeğinden başka zenginliği olmayan, bilimin ve sanatın biriktirdiklerinden başka miras tanımayan, ilerici, aydın ve emekçi insanlığı selamlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi, 2019'a girerken yeni yıl mesajı yayımladı.

"2019, 2018'de direnenlerin başkaldırdığı yıl olsun" başlıklı mesajda, "2019’un örgütlü işçilerin savunmadan atağa geçtiği, kapitalizmin karanlığında ayakta kalmaya çalışan aydınların örgütlendiği, tüm dünyada direniş şarkılarının düzenin yıkılışına, devrime yol verdiği bir yıl olarak yaşanması dileğiyle, emeğinden başka zenginliği olmayan, bilimin ve sanatın biriktirdiklerinden başka miras tanımayan, ilerici, aydın ve emekçi insanlığı selamlıyoruz" denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

2019, 2018'de direnenlerin başkaldırdığı yıl olsun

Türkiye’de ve dünyada direnişlerin damga vurduğu bir yılın sonuna geldik.

Zorbalık saldırdı, insanlık direndi. Yoksulluk saldırdı, emekçiler direndi. Haksızlık saldırdı, grevci işçiler direndi. Örgütlenmiş cehalet saldırdı, aydınlar direndi. Nobranlık saldırdı, sanatçılar direndi. İmamlar, müftüler, yandaş kalemşörler, polisler, savcılar saldırdı, gazeteciler direndi.

İnsanlık “sıkı savunma” ile geçirdiği 2018’i kapatıyor.

2018’in son günü aynı zamanda Küba devriminin 60. yılını işaretliyor. 60 yıl önce Küba halkı hukuksuz, emek düşmanı ve işbirlikçi bir diktatörü başından atarken, yeni ve umutlu bir düzenle tamamlanan hızlı bir yürüyüşün henüz başındaydı. Şimdi 60 yıl sonra Küba sosyalizmi yeni bir yıla büyük insanlık ailesinin umutlarını taşıyor.

2019’un örgütlü işçilerin savunmadan atağa geçtiği, kapitalizmin karanlığında ayakta kalmaya çalışan aydınların örgütlendiği, tüm dünyada direniş şarkılarının düzenin yıkılışına, devrime yol verdiği bir yıl olarak yaşanması dileğiyle, emeğinden başka zenginliği olmayan, bilimin ve sanatın biriktirdiklerinden başka miras tanımayan, ilerici, aydın ve emekçi insanlığı selamlıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

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