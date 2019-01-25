TKP'den Venezuela'daki ABD yanlısı darbe girişimine karşı basın açıklaması çağrısı

Türkiye Komünist Partisi, Venezuela'daki ABD destekli yeni saldırıya ilişkin 26 Ocak Cumartesi saat 15.00'de Kadıköy'de bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi, Venezuela'daki ABD yanlısı son darbe girişimine karşı Kadıköy'de bir basın açıklaması düzenleyecek.

Açıklamaya ilişkin TKP'den yapılan çağrı şu şekilde:

ABD'nin Venezuela'da son darbe girişimi ve iç savaş kışkırtması, emperyalizmin karakterini bir kez daha açığa çıkarttı.

Türkiye Komünist Partisi halkların iradesini hiçe sayan bu saldırgan denemeyi nefretle mahkûm ediyor.

Kukla bir başkan atamaya cüret eden emperyalizmin ve Venezuela'nın işbirlikçi karşı-devrimci güçlerinin, Bolivarcı devrimin sürdürücüsü Venezuela işçi sınıfı ve halkının direncine tosladığı, darbe girişiminin en başından itibaren bütün açıklığıyla görüldü. İç savaş kışkırtıcılığı da devrim güçlerine sökmeyecektir. Dünya halkları, bütün ilerici güçler, emekçiler Venezuela Devriminin yanındadır.

26 Ocak Cumartesi saat 15.00'de Kadıköy'de Türkiye'den Venezuela'ya dayanışma selamlarımızı yollayacağız.

Bütün basın kuruluşlarını ve anti-emperyalistleri basın açıklaması buluşmamıza bekliyoruz.



Toplanma: 15.00 Süreyya Operası Önü Bahariye

Basın açıklaması: Altıyol Meydanı