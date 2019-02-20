TKP'den TÜSİAD açıklaması: Sizden gelecek özgürlük ve demokrasi batsın!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün gerçekleşen TÜSİAD genel kurulunda verilen mesajlara ilişkin bir açıklama yayımladı. TKP imzasıyla yayımlanan açıklamada, "TÜSİAD'ın insan haklarıyla, özgürlüklerle, demokrasiyle, hukukla bir ilgisinin olmadığını biliyoruz. TÜSİAD patronlarının tek derdi kasalarının dolmasıdır. AKP'nin iktidar olduğu yıllar boyunca TÜSİAD ya da MÜSİAD fark etmeksizin büyük patronlar sürekli zenginleşti, Türkiye'de adaletsizlik katlanarak arttı" denildi.

TÜSİAD'ın 49'uncu genel kurulu bugün yapıldı. Görevi yeni başkan Simone Kaslowski'ye devreden eski TÜSİAD başkanı Erol Bilecik, konuşmasında "özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü" gibi mesajlar verdi.

TKP'nin yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

Sizden gelecek özgürlük ve demokrasi batsın

Patron örgütü TÜSİAD'ın bugün yapılan Genel Kurulu'nda görevini bırakan Erol Bilecik "ülkeleri güçlü yapan çok önemli değerler var; özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır”sözleriyle güya hükümeti eleştirmiş. Erdoğan'ın "ne istediniz de vermedik" demesi yakındır. Türkiye işçi sınıfının bütün kazanımlarını budayan 12 Eylül 1980 faşizminin baş destekçisi ve planlayıcısı olan TÜSİAD'ın insan haklarıyla, özgürlüklerle, demokrasiyle, hukukla bir ilgisinin olmadığını biliyoruz. TÜSİAD patronlarının tek derdi kasalarının dolmasıdır. AKP'nin iktidar olduğu yıllar boyunca TÜSİAD ya da MÜSİAD fark etmeksizin büyük patronlar sürekli zenginleşti, Türkiye'de adaletsizlik katlanarak arttı.

Bu açıdan patronlar Erdoğan'a teşekkür borçludur. Onun sayesinde sömürü, eşitsizlik ve talan katmerlendi. Ancak Erdoğan da TÜSİAD'çı patronlara teşekkür borçludur. Patronların açık destek ve himayesi olmasaydı Erdoğan'ın bugünlere gelmesi olanaksızdı.

Peki patronların derdi ne? Neden Erdoğan'ı eleştiriyorlar? Eleştiriyorlar çünkü daha fazlasını istiyorlar. Eleştiriyorlar çünkü yağmalanacak yeni alanlar, yeni kâr kapıları yaratılmasını bekliyorlar. Eleştiriyorlar çünkü NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileride yaşanan sorunların bir an önce çözülmesini talep ediyorlar. Eleştiriyorlar çünkü işçi sınıfının ve emekçilerin haklarını gözetmeyen bir demokrasi ve özgürlüğün şampiyonluğunu yapmak onlar için dünyanın en kolay işi.

Biz de diyoruz ki, sizden gelecek özgürlük, demokrasi, hukuk, insan hakları batsın. Ülkeyi yağmalaya yağmalaya bu hale getirdiniz şimdi de insanlarla alay etmeye başladınız. Tekrar ediyoruz, sizinle aynı gemide değiliz.

Türkiye Komünist Partisi