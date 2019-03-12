TKP'den TRT'ye: Çok teşekkür ediyoruz

'Tarafsız' yayın yapması gereken ve halkın parasıyla yayınını sürdüren TRT, seçim döneminde neredeyse sadece AKP propagandası yaparken, haberlerinde seçime giren partilerden Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) ise hiç yer vermedi. TKP'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), tarafsız yayın yapması gereken ancak seçim döneminde neredeyse sadece AKP propagandasına yer veren TRT'ye tepki gösterdi.

"Sahibinin sesi TRT'ye çok teşekkür ediyoruz" başlıklı bir açıklama yapan TKP, "Yurttaşlarımızın vergilerini kullanan bir kamu kuruluşu olarak seçimlerde gözetmesi gereken eşitlik ilkesini tamamen bir kenara bırakarak partimize haberlerinde hiç yer vermeyen TRT'ye teşekkürü borç biliriz" dedi.

Açıklamada, "TRT yönetimi 31 Mart yerel seçimlerine katılan partilerden biri olan Türkiye Komünist Partisi'ne bir kez olsun yer vermeyerek partimizin itibarını korumuş, seviyesiz ve provokasyoncu bir yayıncılığın kirinin partimize bulaşmasına izin vermemiştir. Bu titizliğin devam edeceğini ümit ediyoruz. Hükümetten de talebimiz, TRT'nin gevşemesine izin vermemesi ve yanlışlıkla TKP'ye ilişkin haber yapılmasını engellemesidir" ifadeleri kullanıldı.