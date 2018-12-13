TKP'den tren kazasıyla ilgili açıklama: İnsanlarımızı öldürüyorsunuz

Bu sabah saatlerinde Ankara'da gerçekleşen tren kazıyla ilgili Türkiye Komünist Partisi açıklamasında "Planlamayla değil, yağmacı patronların kâr hırsı ve buyurgan bir Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hizmete açılan yeni hatlarda hızlı ve güvenli yolculuk yapmak isteyen insanlarımız kırıma uğramaktadır" denildi.

Sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı artıyor. Son belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. AKP iktidarı dönemindeki 11. ölümlü tren kazası olarak kayıtlara geçen vahim olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça, ihmaller de tartışılmaya başlandı.

Türkiye Komünist Partisi'nden az önce yapılan açıklamada hükümet sert bir şekilde eleştirilirken "İnsanlarımızı öldürüyorsunuz, peşini bırakmayacağız, hesap soracağız" denildi ve kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

TKP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İnsanlarımızı öldürüyorsunuz

Demiryolları güvenli ve rahat bir ulaşım sağlar. Türkiye'de ise tren taşımacılığı bilimle kavgalı, gösteriş meraklısı ve emek hırsızı bir iktidarın elinde bir katliam aracı haline gelmiştir. Ankara'da bu sabah yaşanan bir kaza değil cinayettir. Son 15 yılda yaşanan diğer 10 tren yolu felaketinde olduğu gibi.

Planlamayla değil, yağmacı patronların kâr hırsı ve buyurgan bir Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hizmete açılan yeni hatlarda hızlı ve güvenli yolculuk yapmak isteyen insanlarımız kırıma uğramaktadır.

Hükümetin aldığı önlem ise, ölü sayısını düşük göstermek, konuyla ilgili haber yapılmasını engellemeye çalışmaktır. Daha önce defalarca tanık olunduğu gibi bu olayda da suç ölen demiryolu emekçilerine atılacak, gerçek sorumlular bir sonraki açılışta boy göstermek üzere kendilerini unutturmaya bakacaktır.

İzin vermeyeceğiz. Bu cinayetlerin, cehaletin, yağmanın, emek hırsızlığının peşinden gideceğiz ve hesap soracağız. Hesap soracağız çünkü insanlarımızı aldatıyor, sömürüyor, tehdit ediyor ve öldürüyorsunuz. Hesap soracağız çünkü bu memleketi sizin karanlığınıza terk etmeyeceğiz.

Bu kararlılıkla Ankara'daki demiryolu cinayetinde yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da en kısa sürede iyileşmeleri dileğimizi iletiyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Genel Merkez"