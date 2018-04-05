TKP'den taşeron açıklaması: Bu operasyon tutmayacak

Türkiye Komünist Partisi, AKP'nin taşeron düzenlemesine ilişkin açıklama yaparak, "Şimdi seçtiği bazı belediyelerde nabız yokladığı anlaşılan AKP’yi atacağı adım için hesabını dikkatli yapması konusunda uyarıyoruz" dedi.

AKP'nin taşeron işçilerle ilgili oyununa dair açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi, yaşanan işçi kıyımına ilişkin olarak "Şimdi seçtiği bazı belediyelerde nabız yokladığı anlaşılan AKP’yi atacağı adım için hesabını dikkatli yapması konusunda uyarıyoruz" dedi.

TKP'nin taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:

Bu operasyon tutmayacak

AKP iktidarının taşeron işçilerle ilgili masalı kısa sürede kabusa dönüştü.

Büyük bir propagandayla birlikte taşeron işçilerin kadroya alınacağını duyuran AKP iktidarı OHAL'den aldığı yetkilerle boyunu aşan bir operasyona girişmiş görünüyor.

İktidarın, işçilerin aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanı etkileyecek saldırı hazırlığına güvenlik soruşturmaları bahane gösteriliyor.

Artık AKP’nin parti büroları sayılması gereken valiliklerden gelen soruşturma sonuçlarına göre işçiler tazminatsız olarak işten atılıyor. Böylece AKP’nin yandaşı olmayan binlerce belediye işçisi haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkarılmaya, yerine kısa süre içinde AKP’nin seçeceği işçiler getirilmeye çalışıyor.

Şimdi seçtiği bazı belediyelerde nabız yokladığı anlaşılan AKP’yi atacağı adım için hesabını dikkatli yapması konusunda uyarıyoruz.

Aynı uyarıyı, AKP'nin bu hukuksuzluğuna ortak olmaya yeltenen belediyelere de yapıyoruz. Bu yasadışı siyasi operasyonu fırsat bilmeye kalkarsanız sizin de eliniz yanacaktır.

Oturdukları rahat koltukların "yetkilerine" fazla güvenenler, işçilerin ekmekleriyle oynamayı çocuk oyunu sanıyorsanız tekrar düşünün. İşçi sınıfıyla mücadeleyi, Meclis'te alışık olduğunuz siyasi şaklabanlıklarla bir tutmamanızı öneriyoruz.

AKP işçilere dönük bu operasyondan kolayca sonuç alabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor.

İşçi sınıfının kendisine dönük bu kadar pervasızca yapılan saldırıya sessizce boyun eğeceğini sanıyorsa aldanıyor.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite