TKP'den seçim değerlendirmesi: İki partili sisteme izin vermeyeceğiz

TKP, yerel seçim sonrasında bir açıklama yayımladı. 'İki partili sisteme izin vermeyeceğiz' başlıklı açıklamada, 'TKP iki partili bir sistem görüntüsü veren bu seçimlerden bütün zorluk, dayatma ve engellemelere rağmen oylarını radikal bir biçimde artırarak çıkmıştır. TKP'nin belediye meclislerindeki oyu 130 bin rakamını geçmektedir. TKP'ye oy verenler, gösterdikleri iradenin karşılığını bulacağını bilmelidir: Türkiye’de umut yeşermektedir' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından bir açıklama yayımladı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği açıklamada, "Türkiye’de umut yeşermektedir. Partimiz seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapmakta ve aynı gemide olmadığımızı çok iyi bildiğimiz patronların, emperyalistlerin, yobazların düzeninde halkın çaresizliğe mahkum olmaması için seçim döneminden daha yoğun bir çalışma dönemine girmektedir" denildi.

"İki partili sisteme izin vermeyeceğiz" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

1- 17 yıl önce iktidara gelen AKP’nin içine düştüğü kriz derinleşmiştir. Seçimler, yalnızca AKP’nin değil, AKP rejimine uyum sağlayan muhalefetin de krizi haline gelmiştir. Seçimin hemen ardından sermaye temsilcilerinin yaptığı itidal çağrıları bu krizi geçici bir süre için erteleyebilir. Türkiye çok ağır bir ekonomik, siyasal ve toplumsal krizin içine girmektedir.

2- Biri MHP kökenli, diğeri islamcı eğilimleri bilinen iki adayla Ankara ve İstanbul’u kazanan ana muhalefet partisinin de kendisine ait bir krizin içerisine girdiği açıktır. Toplumda 17 yıl boyunca biriken AKP karşıtı öfke, CHP eliyle bir kez daha AKP zihniyetine mahkum edilmiştir. Buradan bir başarı öyküsü ya da halk adına bir umut çıkarmak olanaksızdır.

3- Geniş bir ittifakın temsilcisi olarak Türkiye Komünist Partisi’nin adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu Dersim Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Bunun, Türkiye’de tarihsel bir önemi vardır. Dostlarımızla beraber halkçı bir belediyeciliği bu kez il düzeyinde hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm Dersim halkını kararlarından dolayı kutluyoruz.

4- Türkiye Komünist Partisi iki partili bir sistem görüntüsü veren bu seçimlerden bütün zorluk, dayatma ve engellemelere rağmen oylarını radikal bir biçimde artırarak çıkmıştır. Türkiye Komünist Partisi'nin belediye meclislerindeki oyu 130.000 rakamını geçmektedir. Üç büyük kentte partinin oylarında dikkat çekici bir artış gerçekleşmiş, Urla, Balçova, Narlıdere, Çeşme ve Beşiktaş’ta TKP psikolojik eşik olan %1’in üzerine çıkmıştır. Urla’da TKP oylarının oranı %2 olmuştur.

5- Türkiye Komünist Partisi’nin Türkiye’de halkçı belediyecilik örneklerini çoğaltmak amacı ile yönetime gelmeyi hedeflediği bazı yerleşimlerde yüksek oranda oy alınmış ama yaşanan son an gelişmelerine bağlı olarak başarıya ulaşılamamıştır. TKP bir seçim partisi değildir, onlarca yeni yerleşime kök salmaktadır ve özellikle hedeflediğimiz bazı yerleşimlerdeki sonucu asla bir başarısızlık olarak görmüyor, bir mevzi olarak değerlendiriyoruz.

6- Türkiye Komünist Partisi çok farklı kaygıların ve dengelerin seçmeni etkilediği belediye başkanlığı seçimlerinde de, oylarını artırmıştır. TKP’ye verilen oyların bir kısmının protesto oyu olarak nitelenmesi mümkündür, ancak partinin geçtiğimiz yıldan bu yana kendi toplumsal tabanını yarattığı da bu sonuçlarla ortaya çıkmıştır. Türkiye’de düzenin değişmesi ve sosyalist bir ülkenin kurulmasını isteyenler bu seçimlerde oylarını partimize vermiştir.

7- Türkiye Komünist Partisi’ne oy verenler, gösterdikleri iradenin karşılığını bulacağını bilmelidir: Türkiye’de umut yeşermektedir. Partimiz seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapmakta ve aynı gemide olmadığımızı çok iyi bildiğimiz patronların, emperyalistlerin, yobazların düzeninde halkın çaresizliğe mahkum olmaması için seçim döneminden daha yoğun bir çalışma dönemine girmektedir.

8- Partimize oy veren ya da oy vermediği halde bize çeşitli şekillerde destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

9- Bir kez daha, yüreği TKP ile atan dostlarımızı saflarımıza çağırıyoruz. Birlikte daha güçlü olarak sesleneceğiz: Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP'si var!