TKP'den 'Newroz' açıklaması: Demirci Kawaları sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı

Türkiye Komünist Partisi, Newroz mesajında, 'Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için Demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Newroz dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

"Newroz kutlu olsun" başlıklı açıklamada, "Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için Demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı" denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Newroz kutlu olsun

Dünyamızda ve ülkemizde insanlık, bozuk düzenin yarattığı umutsuzluğun karanlığını yaşıyor.

Ve bu bozuk düzenin öncü sarsıntılarla çatırdadığını görenler umudu büyütüyor.

Gericiler, yobazlar, parababaları ve emperyalist zorbalar, böyle bir zamanda insanlığımıza boyun eğdirmek için elele vermiş haldeler.

Efsanedeki demirci Kawa ile zalim kral Dehak’ın kavgası, evrensel bir değer taşıyor. Kawa, zalimlere boyun eğmeyenlerin kahramanı. Çürümüş düzen karşısındaki kurtuluş mücadelemizin evrensel simgelerinden birisi olarak bize ulaşıyor.

2018 Newroz'u için yayınladığımız mesajdaki kutlama cümlelerimizi tekrarlamakta yarar var:

Irkçılığın, gericiliğin, tarikatların, emperyalist projelerin, uluslararası sermayeyle içli dışlı patron ve aşiret ağalarının kıskacında özgürlük ve eşitlik ışığını arayan Kürt emekçilerinin Newroz’u kutlu olsun.

Gericilerin, emperyalist zorbaların ve paragöz fırsatçıların gösterdiği karanlık yolu elinin tersiyle iten, aydınlık bir dünya arayan tüm yurttaşlarımızın Newroz’u kutlu olsun.

Emperyalizmin ve gericiliğin birlikte kan gölüne çevirdiği Suriye’nin direnen yurttaşlarının Newroz’u kutlu olsun.

Sınırsız ve sınıfsız bir dünya için mücadele veren, “din farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz, sanki doğduk bir anadan” sözleriyle yürüyen işçilerin yeni günü kutlu olsun.

Bu yeni günde, artık yeni sözler etmenin zamanı.

Her ulus ve inançtan patronlarla, tüm ülkelerin işçileri arasında verilecek son kavga için demirci Kawaları, sosyalizmin bayrağı altında toplamanın zamanı.

Newroz kutlu olsun.

TKP Merkez Komite