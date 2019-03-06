TKP'den mahkemeye 'Gezi iddianamesi' başvurusu: Sonuna kadar arkasındayız

Türkiye Komünist Partisi, Gezi Direnişi'ni hedef alan iddianameye ilişkin 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. TKP tarafından yapılan başvuruda, 'TKP Gezi Direnişindeki varlığının sonuna kadar arkasındadır' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Gezi İddianamesi ile ilgili olarak 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

TKP Merkez Komitesi tarafından yapılan başvuruda direnişi hedef alan iddianameye ilişkin “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Direnişi İddianamesinde dayanaksız şekilde yapılan alıntılarla Partimizin ve kimi üyelerinin adı tekrarlanarak geçmektedir. Bir eski parti üyesinin ruhsal sıkıntılarının ürünü olan çelişkili ve tutarsız açıklamaları da 'bilgi sahibi' notuyla iddianameye eklenmiştir. Bu dayanaksız açıklamalar iddianameden çıkarılmalıdır. TKP Gezi Direnişindeki varlığının sonuna kadar arkasındadır" denildi.

TKP’nin yaptığı başvuruda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Komünist Partisi, kamuoyunda Gezi Direnişi olarak bilinen ve 2013 Mayısının sonunda başlayan Halk Hareketine Partinin merkezi kurullarının kararıyla ve bu hareketi tamamen meşru görerek katılmıştır. Siyasi partiler yalnızca seçimden seçime değil, tüm toplumsal olaylar ve sorunlar karşısında tavır almak, çözüm üretmek ve halka hedef göstermekle yükümlüdür. Gezi Direnişinin ölçeği ve süresi onu tarihsel bir olgu haline getirse de, bir şey değişmemektedir: Gezi Direnişi TKP’nin haklı gördüğü toplumsal tepkilerin gösteriye dönüşmüş halidir.

Gezi Direnişi sırasında göstericiler dünyadaki benzerleriyle kıyaslandığında şiddetten uzak durmuş, buna karşılık siyasi iktidarın yönlendirmesiyle emniyet görevlileri halka karşı orantısız eylemleriyle defalarca ve sistematik bir biçimde suç işlemiş, yurttaşlarımızın yaralanmasına ve hatta can kayıplarına neden olmuştur.

Türkiye Komünist Partisinin o dönemki üyelerinin tamamı partinin kararları doğrultusunda ve bu kararların içeriğine uygun biçimlerde bu halk hareketine katılmış, hareketin anti-emperyalist, aydınlanmacı ve meşru çizgisinin korunmasına başka siyasi güçlerle birlikte yardımcı olmuşlardır.

Bu çapta yaygın toplumsal hareketler kolluk kuvvetlerinin provakasyonuna her zaman açıktır. Ancak Gezi Direnişi bir bütün olarak Türkiye toplumunun yurtsever, aydınlanmacı reflekslerinin dışına çıkmamıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Direnişi İddianamesinde dayanaksız şekilde yapılan alıntılarla Partimizin ve kimi üyelerinin adı tekrarlanarak geçmektedir.

Bir eski parti üyesinin ruhsal sıkıntılarının ürünü olan çelişkili ve tutarsız açıklamaları da “bilgi sahibi” notuyla iddianameye eklenmiştir. Bu dayanaksız açıklamalar iddianameden çıkarılmalıdır.

TKP Gezi Direnişindeki varlığının sonuna kadar arkasındadır.”