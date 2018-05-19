TKP'den Küba Komünist Partisi'ne taziye mesajı

Türkiye Komünist Partisi, dün yaşanan ve 100'ün üzerinde yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası Küba Komünist Partisi'ne bir taziye mesajı iletti.

Küba’nın başkenti Havana'da dün yerel saatle sabah gerçekleşen uçak kazasında 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, Küba Cumhuriyeti Devlet Konseyi trajik kazada yaşamını yitirenler için bugünü yas günü ilan etti.

Türkiye Komünist Partisi, yaşanan üzücü kaza sonrası Küba Komünist Partisi'ne bir taziye mesajı iletti.

Söz konusu mesaj şu şekilde:

"Küba'da dün meydana gelen uçak kazasına dair derin üzüntümüzü bildiriyor, hayatını kaybeden tüm yolcuların yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Küba halkının acısını paylaşıyor, Türkiye Komünist Partisi adına dayanışma duygularımızı iletiyor ve yapabileceğimiz her türlü yardım için hazır olduğumuzu belirtiyoruz."