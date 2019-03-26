TKP'den Kömür mitingi: Kömür'ü üretimle, eğitimle, sağlıkla yeniden yaratacağız

Türkiye Komünist Partisi, Adıyaman Kömür Beldesi'nde miting gerçekleştirdi. Mitingde konuşan TKP adayı Aziz Çelik, 'Kömür'ü biz üretimle, eğitimle, sağlıkla yeniden yaratacağız' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi, Adıyaman Kömür Beldesi'nde coşkulu bir katılımla miting düzenledi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla gerçekleşen mitingde Okuyan şunları söyledi:

"TKP bütün gücüyle, doktorlardan, akademisyenlerden, bilim insanlarından oluşan parti dostlarıyla ve tüm örgütlülüğüyle Kömür'de olacaktır. Kömür halkının temel ihtiyaçlarını en hızlı şekilde Kömür halkıyla birlikte çözeceğiz.

Kömür'ün temel bir su ihtiyacı olduğu ortada. Bölgedeki mermer ocaklarından kaynaklanan su kirliliği belde halkına ciddi anlamda zarar vermektedir. Bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan yapılan üretimle insanlara zarar verecek sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Biz buna hep birlikte dur diyeceğiz.

Burada Aziz yoldaşımız kendisine, eşine dostuna değil, Kömür halkının sorunlarına çözüm olacaktır. "

'KÖMÜR'Ü ÜRETİMLE YENİDEN YARATACAĞIZ'

Kömür Belde Belediye başkan adayı Aziz Çelik ise şunları söyledi:

"Zenginlerin çocukları özel okullarada iyi eğitim alırken bizim çocuklarımız 70 yıllık okullarda eğitim görmekte. Bizim çocuklarımız neden iyi eğitim almasın? Kömür'ü biz üretimle, eğitimle, sağlıkla yeniden yaratacağız. "