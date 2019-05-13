TKP'den imza kampanyası: Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi değişmelidir

Seçim adaletsizliklerini YSK eliyle seçim iptaline kadar taşıyan iktidarın yandaşları "çünkü çaldılar" hamlesiyle işleri iyice karıştırmışken TKP, ülke genelinde 'Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi değişmelidir' başlığını taşıyan bir imza kampanyası başlattı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adaletsiz ve keyfi seçim sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayan bir imza kampanyası başlattı.

Türkiye'nin seçim hilelerini tartıştığı, kuralsızlığın kural haline getirildiği AKP döneminin seçimleri ve hileleri, iktidar partisinin karşı hamlesiyle birlikte gündem olurken, kökü çok gerilere giden adaletsiz seçim sistemi tartışmaya açılıyor.

TKP sekiz maddeden oluşan talepleri, bir imza kampanyası formunda vatandaşlarla buluşturuyor.

SEÇİM ADALETSİZLİĞİ HEP VARDI, AKP DÖNEMİNDE AYYUKA ÇIKTI

Türkiye'de seçim eşitsizliği bilinen bir gerçek. 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi beş partiye Hazine'den büyük miktarda destek aktarılmıştı. AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİP 772 milyon lirayı bölüşmüştü. Seçime katılan diğer partilere tek kuruş yardım yapılmamıştı.

TRT: AKP BORAZANI

Seçim adaletsziliği sadece Hazine yardımında değil, TRT'de de olanca haksızlığıyla sürüyor. Neredeyse tamamen AKP propgandasına ayrılan TRT, aralarında TKP'nin de bulunduğu bazı partilere tek dakika bile ayırmıyor.

PEK ÇOK BAŞLIKTA EŞİTSİZLİK VAR

Seçim adaletsizlikleri tek başlıkta değil, birden fazla alanda sürüyor. Seçim ve sandık kurullarında temsiliyet eşitsizliği, YSK'nin hükümete bağımlı biçimde süregelen kuralsız işleyişi, hükümetin seçmen kütükleriyle istediği gibi oynaması, yüzde 10 seçim barajı gibi eşitsizlikler Türkiye'de seçimleri adaletsiz kılıyor.

TKP'DEN İMZA KAMPANYASI

TKP, tüm yurtta bir imza kampanyası başlattı. Yerleşim merkezlerinin ana arterlerinde, caddelerde, duraklarda, meydanlarda stantlar kuracak olan TKP; sekiz maddeden oluşan talepleri örgütleyecek.

İşte TKP'nin talepleri: