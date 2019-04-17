TKP'den Hüseyin Duman anması: Teslim ettiğin bayrak dalga dalga büyüyor...

17 Nisan 1999 tarihinde Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'liler tarafından yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, yoldaşları tarafından mezarı başında anıldı.

17 Nisan 1999 tarihinde Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'li bir güruh tarafından yapılan saldırıda katledilen komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, ölümünün 20. yılında mezarı başında ailesi ve Türkiye Komünist Partili yoldaşları tarafından anıldı.

Hüseyin Duman ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşu ile başlayan anmada TKP İstanbul İl Örgütü adına konuşma yapan Yaşar Çelik, Hüseyin Duman’ın kararlı ve inançlı bir komünist tekstil işçisi olduğunu, aldığı görevi yapmak için her zaman elinden geleni yaptığını, çok tartışıp, çok soru sorduğunu söyledi. Çelik, “1999 yılında Hüseyin'le birlikte seçim çalışması yaptık. Nerede bildiri dağıtımı varsa, nerede ev toplantısı, sokak taraması varsa Hüseyin’i orada gördüm ben. Hüseyin cesaretli yürekli bir yoldaşımızdı” dedi.

'TESLİM ETTİĞİN BAYRAK BÜYÜYOR'

“Burada inanç var. Partiye bağlılık var. Partiye yeni Hüseyinler katarak inancını düşüncesini yaşatacağız. 20. yıl bugün. 20 yıldır geliyoruz. Sıkıntılı zamanlarda da geldik. Sana bir müjdemiz var Hüseyin. Partimizi büyüttük" diyen Çelik, "Hüseyin’in bize teslim ettiği çark çekiçli bayrağı büyütmeye devam edeceğiz. Rahat uyu, teslim ettiğin bayrak dalga dalga büyüyor, Türkiye’ye yayılıyor bunu sana müjdeliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik’in konuşmasının ardından “Hüseyin’e sözümüz devrim olacak” sloganları atıldı.

Ailesi ve genç yoldaşları Duman'ın mezarına karanfil bıraktı.

NE OLMUŞTU?

18 Nisan 1999 seçimlerinden bir gün önce, 17 Nisan 1999 tarihinde, İstanbul Ümraniye’de Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'liler tarafından saldırılmış, Hüseyin Duman arkadaşlarını korurken eski ülkü ocakları başkanı İhsan Bal’ın silahından çıkan kurşunla kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti.



