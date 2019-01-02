TKP'den hedef gösterilen Odatv'ye ziyaret

Türkiye Komünist Partisi heyeti Hizbullah yayınları ile başlayan kışkırtmaların ardından, Siirt müftüsünün katliam çağrısı ile hedef alınan Oda TV'nin İstanbul'daki bürosu ziyaret etti.

Hizbullah yayınları ile başlayan kışkırtmaların ardından, Siirt müftüsünün katliam çağrısı ile hedef alınan Oda TV'nin İstanbul'daki bürosu bugün Türkiye Komünist Partisi heyeti tarafından ziyaret edildi.

Mehmet Kuzulugil, Özge Demir ve Oğuz Kavala Oda TV çalışanlarına dayanışma ve desteklerini ilettikten sonra Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile sohbet etti.

İktidara yakın kesimlerin ve yandaş basının büyük ölçüde sessiz kaldığı Hizbullah kışkırtmasının zamanlaması, olası arkaplanı ve bölgesel gelişmelerle olası bağlantıları üzerine görüş alışverişi yaptıklarını ve Oda TV yazarlarından konuyla ilgili gelişmeleri dinlediklerini anlatan TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil, düzen siyasetinin artık hiçbir terbiye ve sınır tanımadığını, iktidarın "meczuplar" üzerinden yaptığı manüplasyonların, ülkenin çukuru olarak görülebilecek gerici aşırılıkları teşvik ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Gerici blokta şımartılan, bazen kendi reisleri tarafından bile ciddiye alınmadığını görebildiğimiz, gürültücü ve arsız tetikçiler var. Bunların zaman zaman, görevlendirilip harekete geçirildiğini de görebiliyoruz. Yılbaşı piyangosunu günlerce tartışanlar, ülkenin nasıl bir kumarbaz zihniyetle yönetildiğini görmüyor. Yurtta, bölgede ve dünyada kanlı blöflerle yolunu bulmaya çalışan, koca bir ülkeyi, bazen ülkeleri kumar masasına süren bir iktidar var. Ve bu iktidar, ona bağımlı hale gelmiş sermaye sınıfının onayıyla ve iktidarla gerçek bir karşılaşmaya girmekten ödü kopan düzen muhalefetinin desteğiyle ayakta duruyor. Oda TV'yi ziyaret ettik ve dostlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın serinkanlı, derinlikli aydın tavrı ve çalışkanlığı ile umut tazeledik. Yalnız olmadıklarını dile getirmemize bile gerek kalmadı. Gericilikle mücadelede hiçbirimiz yalnız değiliz ve boyun eğmeye hiç niyetimiz yok."

