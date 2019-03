TKP'den Hacıbektaş'ta seçim mitingi: Türkiye Hacıbektaş'ı konuşacak...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Nevşehir Hacıbektaş'ta seçim mitingi düzenliyor. Miting alanında yüzlerce Hacıbektaşlı bir araya geldi. Coşkulu geçen mitingte, TKP adayı Sümer, 'Hacıbektaş'ta tarihi yeniden yazmaya var mısınız' dedi.

Miting ilk olarak müzisyen Gülcan Altan'ın şarkılarıyla başladı.

'HACIBEKTAŞ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BOYUN EĞMEYECEK'

Altan'ın ardından gazeteci-yazar Enver Aysever sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Aysever, "Burada görüyorum, Türkiye'nin neresine gidersem göreyim kadınlar en önde, kadınlar varsa özgürlük var. Türkiye'nin her yerinde düzen siyaseti almış başını gidiyor. öyle bir ana geldik ki, aydınlanmaya, eşitliğe, özgürlüğe ihtiyacımız var. O yüzden yurdun neresinden eşitlik, özgürlük sesi varsa oraya gidiyorum. Anladım ki Hacıbektaş eşitlik, özgürlük istiyor, devrimcileri istiyor. Buraya geldiğimden beri insanların yüzünde bir tebessüm var. Burada insanlar kol kola girmiş, yeni bir seçenek yaratmak istiyor. Yeni bir dünya kurmak kolay değil, siz burada önemli bir işi başarmak üzeresiniz. Hacıbektaş dün olduğu gibi bugün de boyun eğmek istemeyen insanlardan oluşuyor, boyun eğmeyenlere selam olsun. Sizden bir söz istiyorum, seçimden sonra ilk fırsatta zafer için, eğlenmek için geleceğiz" dedi.

Aysever'in konuşmasının ardından Gülcan Altan "Boyun Eğme" adlı şarkısını Hacıbektaşlılarla birlikte seslendirdi.

'DAHA GÜZELİNİ HEP BERABER YARATACAĞIZ'

Ardından kürsüye Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan çıktı.

Okuyan, "Ülkede insanların yüzü gülmez oldu. Birbirimize, ülkemizin ne hale geldiğini anlatmanın bir anlamı yok. Ülkenin dört bir tarafını kullandık, her yerde aynı tablo var. Bu ülkede zalimliğe, zorbalığa boyun eğemeyiz. TKP nedir diye sorulduğunda üç şey anlatmaya yetiyor. İnsan insanı sömürmeyecek, böyle bir düzen kuracağız. İnsanın insanı sömürmesini savunan bir kişi var mı burada? Yobazlık! Bunu içinizde bir kişi kabul ediyor mu, bir kişi bunun hüküm sürmesini istiyor mu? Emperyalizmin bu topraklardan kovulmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. TKP işte bu üç şeydir. Bize kaynağı nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Biz özgür, eşit bir ülke kuracağız. Memleketin bu hale gelmesini sağlayanlar, Türkiye'de insanları iliklerine kadar sömürenler nereden zenginleştiyse, bu halk da oradan zenginleşecek. Türkiye'yi artık sömüremeyecekler. Ovacık'ta yayılan umudu çoğaltacağız, Ovacık nasıl konuşulduysa Hacıbektaş ondan daha çok konuşulacak. TKP'nin arkasında Türkiye'nin en saygın bilim insanları, doktorlar, gazeteciler, akademisyenler, emekçiler duruyor. Yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada. Siz karar verirseniz Hacıbektaş'ı bir yıl içinde ayağa kaldırırız. Biz burada daha da güzelini yaratacağız hep beraber" dedi.

'TÜRKİYE HACIBEKTAŞ'I KONUŞACAK'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın ardından TKP Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Ali Haydar Can Sümer kürsüye çıktı.

Hacıbektaş'ın içinde bulunduğu durumun hak etmediğini söyleyen Sümer, Hacıbektaş'ın en temel ihtiyaçlarının hepsinin yerine getirileceğini dile getirdi. Sümer, "Kaynağın nereden çıkacağı soruluyor. Burası Hacıbektaş, kaynak burası, kaynak biziz. Hacıbektaş'ta bir umut ışığı yaktığında buraya emeğini verecek milyonlar var. Bu umut ışığını yakacağız. Biz seçimi kazandığımızda Türkiye burayı, Hacıbektaş'ı konuşacak. Türkiye'nin en büyük kardeşlik ormanını hep birlikte kuracağız. Hacıbektaş bu bölünmüşlüğü hak etmiyor. Birlik olacağız. Hacıbektaş'ta insanlar ekmeğiyle tehdit ediliyor, bu kirli siyasete son vereceğiz" dedi.

'HACIBEKTAŞ'TA TARİHİ YENİDEN YAZMAYA VAR MISINIZ?'

Sümer sözlerini şöyle sürdürdü: "Makam kapısını söküp atacağız. Çocuklar mazot olmadığı için okula gidemiyorsa mazotu makam aracına değil, çocukların okula gitmesi için kullanacağız. Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına göre bir belediye çalışması yapacağız. Emekçilerin yanında her zaman biz olacağız. Çünkü biz her zaman insanın yanında olacağız. Biz TKP'nin adayları olarak ilk önce bir sözleşme imzaladık yola çıkarken. Biz halkın çıkarlarını savunmaya söz verdik. Biz halk için çalışacağımıza söz verdik. Biz ayrımcılık yapmayacağımıza, her şeyi halkla paylaşacağımıza söz verdik. Şimdi bu sözü sizin karşınızda bir kez daha veriyoruz. Şimdi soruyoruz Hacıbektaş'ta tarihi yeniden yazmaya var mısınız? Hep birlikte başaracağız."