TKP'den Gazi Mahallesi'nde 'Patronların Ensesindeyiz' buluşması

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart yerel seçim çalışmalarını, İstanbul Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde sürdürdü. Gazi Mahallesi’nde yaşayan ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçerek, yaşadıkları sömürü koşullarını ihbar eden, farklı sektörlerde çalışan emekçiler yoğun bir katılımla bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçen emekçiler katılırken, TKP'nin 31 Mart seçimindeki adayları birer konuşma yaptılar.

'KAZANIMIN BİRİNCİ KURALI ÖRGÜTLENME'

Patronların Ensesindeyiz Ağı adına “Haklarımız” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ve işyerlerinde örgütlenmeyi vurgulayan Avukat Pelin Pınar Kaya, süregelen kriz döneminde gerçekleştirilen işçi direnişlerindeki hukuki kazanımların aslında öncelikli olarak işten çıkarılan işçilerin birlikte hareket etmesi ve devamında verilen hukuki destek neticesinde başarıyla sonuçlandığını hatırlattı. Kaya, her koşulda kazanımı sağlayan esaslı unsurun işçilerin aynı safta durması ve işçi ve patronun buluşabileceği bir ortak paydanın olmayacağını bilmesinden geldiğini belirtti. Avukat Pelin Pınar Kaya, kriz döneminde patronların en çok şirket organizasyonunda değişiklik veya küçülmeye gidilmesi, ekonomik sebeplerle üretimin azaltılması ve maaş ödemelerinin gecikeceğini söylemesi, işyeri değişikliği, görev değişikliği, ücretsiz izin verilme gerekliliğinin olduğu gibi bahanelerle işçiyi bezdirmeye çalıştığına dikkat çekti. Bu durumlarla karşılaşıldığında eğer daha önce o işyerinde bir örgütlenme olmadıysa, hızlıca işyeri örgütlenmesinin sağlanmasının kazanımların birinci kuralı olduğunu belirterek iş akdi fesih süreçleri, işçilere imzalatılmaya çalışan hazır istifa dilekçeleri ve ibranameler, ikale sözleşmeleri ve zorunlu arabuluculuk süreçleri hakkında da hukuki bilgilendirmelere yer verdi.

'NEDEN TKP?'

Türkiye Komünist Partisi Beşiktaş Belediye Başkanı adayı Erkan Pelit “Neden Türkiye Komünist Partisi?” sorusu ile konuşmasına başlayarak “TKP’nin, işçilerin ve emekçilerin partisi olduğu için ve işçi haklarını sosyalizm hedefiyle daha iyi savunacağımıza inandığımız için, Beşiktaş Belediyesi’ndeki işçi arkadaşımızla aldığımız karar doğrultusunda TKP’den aday olmaya karar verdik.” dedi. Beşiktaş Belediyesi’ndeki sorunlara değinerek devam eden Pelit, “Beşiktaş’ta biz seçim vaadinde bulunmuyoruz, Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak üreten bizsek, yöneten de biz olmalıyız. Bizler işçiyiz ve sömürenlerle aynı gemide değiliz.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

'SİYASET ZENGİNLERİN YAPTIĞI PROFESYONEL BİR UĞRAŞ DEĞİLDİR'

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, “Siyaset zenginlerin, parası olanların yaptığı bir profesyonel uğraş değildir. İşçi ve emekçilerin siyaset yapabilmesi lazım. TKP işçilerin siyaset yapabildiği, hakları için mücadele ettiği partidir” sözleriyle konuşmasına başlayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset zenginlerin, parası olanların yaptığı bir profesyonel uğraş değildir. İşçi ve emekçilerin siyaset yapabilmesi lazım. TKP işçilerin siyaset yapabildiği, hakları için mücadele ettiği partidir. Bizim adaylarımıza bakın, bir de düzen partilerinin adaylarına bakın. Bizde tarım işçileri, tekstil işçileri, belediye işçileri, onlarda patronlar, müteahhitler, yağmacılar…

İşyerlerine baktığımızda, bir tarafta patronlar, bir tarafta işçiler var. Her şey gözümüzde çok net değil mi? Patron, işçinin emeğini sömürüyor, emekçi ise yaşamını sürdürebilsin diye uzun saatler sömürü koşullarında çalışıyor. Birbiriyle karşıt... İşçi emeğinin karşılığını almaya çalışıyor, patron daha az vererek kâr etmeye. Ama seçimlere geldiğimizde bu netlik ortadan kalkıyor. Oysa patron partileri ve işçi ve emekçinin partileri arasındaki ayrım da çok net. Bu seçimlere işçi ve emekçilerin partisi olarak tek parti giriyor. Solda tek parti var; Türkiye Komünist Partisi. Diğer partiler, düzenin, patronların partileridir. Seçime giren partiler arasında, patron ve işçiyi bu kadar net göremiyoruz. İşçi sınıfı ortaya çıktığından bugüne, iktidarı elinde tutan sermaye sınıfı, herkesin iktidarı gibi davranmayı becerdiği için, seçime giren diğer partiler “herkesin çıkarlarını savunuyorum” dediği için netlik ayarımız bozuluyor. Bunlar süslü laflar, fakat gerçek mi? İşyerlerimize dönüp bir bakalım, patronların çıkarlarıyla, işçilerin çıkarları aynı anda savunulabilir mi? Biz emekçiler için böyle bir çıkar ortaklığı olamaz, biz patronlarla, sermayeyle aynı gemide olamayız. Bu nedenle TKP seçimlere “Aynı gemide değiliz” diyerek giriyor.

Düzen siyasetinin bulanıklaştırdığı başka başlık daha var; düzen partileri dini siyasal alanda kullanarak işçi emekçi ayrımını ortadan kaldırıyor. Bu işte biz emekçilerin gözünün önüne bir perde daha indiriyor. Türkiye Komünist Partisi, dinin siyasallaşmasına, sosyal yaşamımızı belirlemesine karşıdır. Kimsenin diniyle, mezhebiyle, etnik kimliğiyle uğraşmaz. Bugün ülkemizde laiklik elden gitti diyorsak TKP’ye oy verin ki, dinin siyasal ve sosyal alanda yer almasın, gericiliğe karşı hep birlikte mücadele edelim.

Türkiye Komünist Partisi’nin bir programı vardır ve bu programı kabul eden herkes, TKP’nin içinde mücadelesini yürütebilir. Bugün TKP’yi diğer partilerden ayıran en önemli nokta budur, TKP programına bağlı olarak çalışır. Düzen partilerinin adaylarına bakın. Bir yerden aday olamazsa diğer partiye geçiyor. Bu da normal kabul ediliyor. Bu normal değildir, siyasetin çürütülmesidir.

Türkiye son yıllarda çok kısa aralıklarla seçimlere giriyor ve TKP bu seçimlerde toplumsal etkisinden daha düşük oylar aldı. Çünkü “meclise giremezsek veya barajı aşamazsak felaketimiz olur, bu sefer son şansımız” gibi söylemlerle insanlarımızı yanılttılar ve meclise de girdiler. Peki ne oldu? Emekçiler adına gerçekleşmiş tek bir iyi şey söyleyebilir misiniz? Muhalefetin varlığından söz edebiliyor musunuz?

TKP yerel seçimlere üç büyük kentte kadın belediye başkan adayları ile giriyor. Biz vitrin adayları değiliz. Kadınlar parti iç yaşamında her düzeyde sorumluluk alıyor. Bu bizim partimizi diğer partilerden ayıran önemli özelliklerden biridir. Üç kadın aday, parti iç yaşantısında aldığımız sorumlulukların dışa vurumudur yalnızca. Partimde kadınların her düzeyde sorumluluk almasından gurur duyuyorum.

TKP bu seçimlerde oyunu arttırmak istiyor. Biz biliyoruz, seçimler sorunlarımızı çözmeyecek, eğer örgütlenmezsek, örgütlü olmazsak yine patronlar kazanacak. Seçimlerden sonra, TKP ne kadar oy alırsa almış olsun, işçi sınıfı mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleye destek verin, gelin TKP’de örgütlenin.

İşçilerin, emekçi halkın kurtuluşu için sizleri Türkiye Komünist Partisi’ne oy vermeye ve mücadelemize güç vermeye, örgütlenmeye davet ediyoruz.”

'DÜZEN PARTİLERİNİN SAHTE VAATLERİNE KANMAYIN'

Zehra Güner’in ardından söz alan, TKP Fatih Belediye Başkanı adayı emekli işçi Yaşar Çelik, işsizlik ve yaşam mücadelesinin zorluklarına değinerek yerel seçimlerin, ülkenin ve halkımızın sorunlarına çözüm olamayacağını ve düzen partilerinin, işçi sınıfının değil sermayenin çıkarına hizmet ettiğini belirtti. “31 Mart yerel seçimleri, işçi sınıfının nihai kurtuluşu için umut vaat edemez. Düzen partilerinin sahte vaatlerinin peşine takılarak onlara kan, can vermeyin” diyerek konuşmasını sürdürdü. Çözümün ise düzenin, patronların ve sermayenin gemisinin batırılmasıyla ve sarayların yıkılmasıyla, sosyalizmin kurulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti ve Türkiye Komünist Partisi’nde örgütlenme çağrısı yaptı.