TKP'den Flormar işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi, Flormar işçilerine ziyaret etti. Ziyarette TKP adına konuşan Aydemir Güler, 'İlk günden beri buradayız, sizlerle birlikteyiz. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işlerinden atılan 132 Flormar işçisinin 228 gündür süren direnişi ile dayanışıyoruz. Çok değerli bir iş yaptınız, hep beraber sonuna vardıracağız.' dedi.

TKP İstanbul ve Kocaeli örgütleri Flormar direnişçilerini ziyaret etti.

TKP adına söz alan Aydemir Güler parti olarak direnişin ilk günlerinden bu yana Flormar işçileriyle dayanışma içinde olduklarının altını çizdi. 228. güne dayananan Flormar Direnişi'nin kış koşullarında devam ettiğini, Flormar işçilerinin sadece kendi patronlarıyla değil, patron sınıfının tümüyle mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Güler şöyle konuştu:

"İşçilerin ses aracı, soba kullanımları yasaklandı. Soğukta, çadırda battaniye ile direniyorlar. Niye böyle? Çünkü siz direniyorsunuz ama karşı taraf da direniyor. Bu mesele bir tek patron ile olsaydı bir uzlaşma zemini bulunurdu. Fakat tek direnen Flormar patronu değil, hepsi direniyor. Flormar işçisinin kazanımı örnek olacak. Haksızlığa uğrayan işçilere başkaldırma gücü verecek. Karşımızdaki örgütlülük, patronlar, buna fırsat vermemek için direniyor. Bizim dayanışmamız, onlarınki ile karşılaştırılınca devede kulak kalır. İşçi, emekçi ne kadar örgütlü, ne kadarı sendikalı? Karşımızda valisi ile kaymakamı ile koskoca bir örgüt var. Onların örgütlü olduğu kadar örgütlü olsaydık bu iş bu kadar uzun sürmezdi. Çok değerli bir iş yaptınız, hep beraber sonuna vardıracağız. Ama, siyah kapının size açılması bu işin sonu olmamalı, örgütlenerek daha büyük bir şey kazanmış olacaksınız."

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ, ÖRGÜTLÜ DİRENECEĞİZ'

Güler'in ardından Konut İşçileri Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan söz alarak patronların işçilerin örgütlenmesinden, sendikalaşmasından büyük rahtasızlık duyduğunu söyleyerek, anayasal hakkını kullanan Flormar işçilerinin yanlarında olduklarını belirtti.

İşçi hakları konusunda, arabuluculuk mekanizması dahil çok sorun yaşandığını vurgulayan Kayhan, sınıf dayanışmasının sorunların çözümünde tek anahtar olduğunu söyledi. Kayhan, "Boyun eğmeyeceğiz ve örgütlü olarak direneceğiz" dedi.

'İŞÇİNİN İŞÇİDEN BAŞKA DOSTU YOK'

Daha sonra söz alan tekstil işçisi Fatma Akın "patron hasta sevmez" diyerek, sağlık sebebiyle işten çıkartıldığını söyledi. TKP'li tekstil işçisi "Örgütlenince adeta bir aydınlanma yaşadım işçinin işçiden başka dostu yok" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı, kış koşullarında direnişlerine devam eden Flormar direnişçilerine erzak desteğini iletti.