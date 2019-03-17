TKP'den EYT mitingine mesaj: Bugün toplananlar, haklarını gasp edenlerle aynı gemide değildir

Türkiye Komünist Partisi, bugün gerçekleştirilen EYT mitingine mesaj göndererek, 'Çalışma ve emeklilik hakkının devlet tarafından güvence altına alındığı bir düzen için mücadele eden Türkiye Komünist Partisi, bugün Maltepe’de buluşan Emeklilikte Yaşa Takılan emekçilerin haklı mücadelesinin yanındadır' dedi.

Türkiye Komünist Partisi, bugün Maltepe'de gerçekleştirilen EYT mitingine mesaj gönderdi.

Gönderilen mesajda, "Bugün burada toplananlar, haklarını gasp edenlerle aynı gemide değildir. Oysa çalışma da emeklilik de en temel haktır. Bu düzen bu hakkı ayaklar altına alarak, insanları çalışmak için yaşamak zorunda bırakmaktadır" denildi.

Mesajın tamamı şöyle:

EYT mitingine mesaj

Bugün bu alana toplananların ortak bir özelliği var.

Bu ortaklık, her birimizin emeğimiz dışında herhangi bir geçim aracına sahip olmamamızdır.

Bugün burada yaşamını sadece aldığı ücretle sürdürmek zorunda olan insanlar var.

Yani bugün bu alanda Türkiye işçi sınıfı var.

Türkiye’de patronlar ve onları temsil eden siyasi iktidarlar Türkiye işçi sınıfının emeklilik hakkını gasp ettiler. 1999, ülke henüz deprem yıkıntılarının altındayken çıkarılan yasanın altında düzen partilerinin imzası bulunuyordu.

O tarihte milyonlarca emekçinin emeklilik yaşı uzatıldı. Diğer yandan yeni çalışmaya başlayanlar için emeklilik yaşı da 60 ve 65 olarak belirlendi.

Bugün burada toplananlar, haklarını gasp edenlerle aynı gemide değildir.

Oysa çalışma da emeklilik de en temel haktır. Bu düzen bu hakkı ayaklar altına alarak, insanları çalışmak için yaşamak zorunda bırakmaktadır.

Çalışma ve emeklilik hakkının devlet tarafından güvence altına alındığı bir düzen için mücadele eden Türkiye Komünist Partisi, bugün Maltepe’de buluşan Emeklilikte Yaşa Takılan emekçilerin haklı mücadelesinin yanındadır.

Türkiye Komünist Partisi