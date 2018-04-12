TKP’den DİSK’e ziyaret

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs öncesi DİSK'e ziyarette bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) ziyaret etti.

DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette TKP heyetini DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu karşıladı.

1 Mayıs çalışmaları ve illerde yapılacak olan mitinglerin programlarıyla ilgili bilgi alınan ziyarette İstanbul 1 Mayıs’ının nasıl organize edileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu yılki 1 Mayıs mitinglerinin “Güzel Günler Göreceğiz, Milyonlar 1 Mayıs Meydanlarında Buluşuyor” sloganı etrafında oluşan somut taleplerle düzenleneceğini ifade eden DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, geçtiğimiz yıllara göre daha kitlesel bir katılım beklediklerini ifade etti. 1 Mayıs’a katılımın artması amacıyla etkili bir duyuru çalışmasının başlatıldığını belirten Çerkezoğlu, önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerde 1 Mayıs çalışmalarının daha görünür hale geleceğini belirtti.

TKP heyeti ise 1 Mayıs 2018 hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere belirlenen il merkezlerinde 1 Mayıs meydanlarında olacaklarını belirten heyet, bu 1 Mayıs’ın politik anlamının, önümüzdeki süreçte başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halka umut verecek bağımsız bir siyasal çizginin güçlenmesi vurgusu olacağını belirtti.

1 Mayıs hazırlıklarına “Halk Ayağa Kalkıyor” vurgusu ve sloganıyla devam edeceğini belirten TKP heyeti, ülkenin tüm boyun eğmeyenlerini 1 Mayıs meydanına çağıracaklarını ifade etti.