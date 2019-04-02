TKP'den Dersim halkına ve Maçoğlu'na tebrik mesajı

Türkiye Komünist Partisi, Dersim seçimlerini kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu'na ve Dersim halkına yönelik tebrik mesajı yayımladı.
soL - Haber Merkezi
Salı, 02 Nisan 2019 16:20

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart seçimlerini kazanan Dersim adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ve Dersim halkına yönelik tebrik mesajı paylaştı.

"Dersim'de halkın örgütlü iradesi kazandı" denilen mesajda, "Türkiye Komünist Partisi olarak, Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, SMF'li yoldaşlarını ve Dersim halkını tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Maçoğlu, Dersim seçimlerini yüzde 32,77 oy oranıyla kazanmıştı.

 