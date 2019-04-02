TKP'den Dersim halkına ve Maçoğlu'na tebrik mesajı

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart seçimlerini kazanan Dersim adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ve Dersim halkına yönelik tebrik mesajı paylaştı.
"Dersim'de halkın örgütlü iradesi kazandı" denilen mesajda, "Türkiye Komünist Partisi olarak, Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, SMF'li yoldaşlarını ve Dersim halkını tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Maçoğlu, Dersim seçimlerini yüzde 32,77 oy oranıyla kazanmıştı.
Dersim'de halkın örgütlü iradesi kazandı.
Türkiye Komünist Partisi olarak, Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, SMF'li yoldaşlarını ve Dersim halkını tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/Az8AdeoxYT
— TKP (@tkpninsesi) 2 Nisan 2019