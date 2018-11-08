TKP'den Çan Termik Santrali patlamasına ilişkin açıklama: Yeter artık demeye çağırıyoruz

TKP Çanakkale İl Örgütü, Çan Termik Santrali'nde yaşanan, bir işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açıklama yaparak, 'Hayatını kaybeden işçi kardeşimiz Ferdi Mutlu'nun ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ancak sabır dilemiyoruz. Öfkeliyiz ve sabretmeye değil; örgütlenmeye, yeter artık demeye çağırıyoruz' dedi.

Çan Termik Santrali'nde yaşanan patlamada Ferdi Mutlu isimli bir işçi yaşamını yitirmişti. TKP Çanakkale İl Örgütü patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada termik santralin taşıdığı risklere rağmen olumlu ÇED raporu aldığı, yaşananların "kader" olmadığı söylendi.

"Hayatını kaybeden işçi kardeşimiz Ferdi Mutlu'nun ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ancak sabır dilemiyoruz. Öfkeliyiz ve sabretmeye değil; örgütlenmeye, yeter artık demeye çağırıyoruz" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde 18 Mart Çan Termik Santrali'nde yaşanan patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de ağır yaralandı.

Çan'da kurulan termik santraller henüz faaliyete geçmemişken enerji üretiminde kullanacak sistemin teknolojik olarak geri bir sistem olduğu ve riskler taşıdığı açılan davalarla avukatlar tarafından belirtilmesine rağmen olumlu ÇED raporu düzenlenerek termik santraller faaliyete geçirilmiş; geçtiğimiz Eylül ayında da yine aynı şekilde ikinci el makinelerle kurulan Çan-2 termik santralinde patlama yaşanmış; 6 işçi yaralanmıştı.

Adına kaza ya da kader dedikleri iş cinayetlerinde 15 yılda 20.000 işçi hayatını kaybetti. Patronların kârı biraz daha artsın diye, maliyetler biraz daha düşsün diye 20.000 işçi öldürüldü. Çan'da hayatını kaybeden işçi kardeşimiz Ferdi Mutlu'nun hayatı da patronunun gözünde bir maliyet kalemidir en nihayetinde. Buhar kazanının kaybına göre de gözden çıkarılması da daha az zarar vermiştir muhtemelen patronuna.

Patlamalarla öldüren termik santraller diğer yandan Çan ve Çanakkale halkı için de ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Bölge halkının yaşadığı solunum rahatsızlıkları ve kanser vakalarında yaşanan ciddi artış tüm araştırmalarla belgelenirken iktidar ve sermaye Çan halkına yeni termik santral “müjdeleri” veriyor!

Bu hayat bizim kaderimiz değil. 29 yaşındaki Ferdi Mutlu'nun yaşama hakkını elinden alan bu düzen bizim kaderimiz değil. Kemoterapi kuyruklarında bekleyen, çocukları küçük yaşta solunum cihazlarına bağlı yaşayan bir Çanakkale bizim kaderimiz değil.

Bu düzeni değiştirmek zorundayız. Biz emekçileri maliyet kalemi olarak gören, makinenin bir parçası sayan bu düzeni değiştirmek zorundayız. Önümüzdeki 15 yılda da 20.000 işçi daha ölmesin diye değiştirmek zorundayız

Hayatını kaybeden işçi kardeşimiz Ferdi Mutlu'nun ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz.

Ancak sabır dilemiyoruz. Öfkeliyiz ve sabretmeye değil; örgütlenmeye, yeter artık demeye çağırıyoruz.

Patronların ensesindeyiz.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü"