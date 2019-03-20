TKP'den çağrı: Sandığa bir kırmızı karanfil atın, müşahit olup oyunuzu koruyun

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart seçimleri öncesi oy hırsızlığına karşı yurttaşlara oylarını koruma, müşahit olma çağrısı yaptı.

"Sandığa bir kırmızı karanfil atın, müşahit olun oyunuzu koruyun" başlıklı açıklamada, "TKP yerel seçim süreci boyunca Türkiye'nin her yerinde emekçi halka umut oldu. Paranın saltanatına, beton sevdalılarına, yalan vaatlere, yobazlıkta birbiriyle yarışanlara inat, sokak sokak, mahalle mahalle başka bir seçeneği örgütledi. Komünistlerin sermayenin çıkarı için değil, halkın mutluluğu ve refahı için çalışacağını ilan etti" denilirken, seçim günü TKP'den müşahit olma, oyları koruma çağrısında bulundu.

TKP'den müşahit olmak için tıklayınız

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

SANDIĞA BİR KIRMIZI KARANFİL ATIN MÜŞAHİT OLUN OYUNUZU KORUYUN

TKP dostları görev başına!

TKP yerel seçim süreci boyunca Türkiye'nin her yerinde emekçi halka umut oldu. Paranın saltanatına, beton sevdalılarına, yalan vaatlere, yobazlıkta birbiriyle yarışanlara inat, sokak sokak, mahalle mahalle başka bir seçeneği örgütledi. Komünistlerin sermayenin çıkarı için değil, halkın mutluluğu ve refahı için çalışacağını ilan etti. Emekçilerin birlikte yöneteceği belediyelerin mümkün olduğunu, üstelik de bugünkünden çok daha iyisini, güzelini, insanca olanı yaratabileceğini savundu. Ulaştığı her yerde yeni dostlar, yeni yoldaşlar edindi.

Belediyeleri patronlar yönettiği sürece "Yok birbirimizden farkımız" diyen adayların ve partilerinin kaç eksik kaç fazla aldığı sonucu değiştirmiyor. TKP adaylarına verilecek her bir oyun ise kıymeti var. Ve komünistlere verilmiş tek bir oyu bile düzenin asalaklarına emanet etmeye niyetimiz yok. Hiçbir hırsızın çalmasına izin veremeyiz, ne emeğimizi, ne oyumuzu.

Bu yüzden dostlarımız, seçime iki haftadan az zamanın kaldığı şu günlerde sizleri daha fazla sorumluluk almaya, TKP adına müşahit olmaya, halkın oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

TKP dostları görev başına!