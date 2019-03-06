TKP'den Altındağ Örnek Mahallesi'nde seçim buluşması

Türkiye Komünist Partisi Altındağ Belediye Başkanı adayı Yusuf Şaylan, Altındağ Örnek Mahallesi'nde seçim buluşmasına katıldı.

Altındağ Örnek Mahallesi'nde Türkiye Komünist Partisi Altındağ Belediye Başkanı adayı Yusuf Şaylan'ın katılımıyla bir buluşma gerçekleştirildi.

Şaylan, buluşmada yaptığı konuşmada işsizliğin ve gericiliğin toplumu kuşatmak için kullanıldığını buradan çıkışın örgütlenmekten geçtiğini söyledi.

Sosyalizmin bugünün sorunlarının çözümü için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Şaylan, etkinliğe katılan yurttaşların Altındağ'da yoğun olarak yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilişkin sorularını da yanıtladı.

Etkinlikte TKP İl Komitesi adına konuşan Özgür Hüseyin Akış ise, "Ne Ankara'da ne de Altındağ'da halkımız çaresiz değil. Bu yüzden oylar Türkiye Komünist Partisi'nde birleşmeli" dedi.

Akış, Türkiye'nin her yerinde dayanışma ve örgütlenmenin merkezi haline gelecek olan semt evlerinin birisinin de Altındağ'da açılacağını dile getirdi.