TKP'den açıklama: Kınıyor, uyarıyor ve çağırıyoruz

Nurcan Karakaya ve bebeğinin PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi, 'TKP işçi sınıfı ve tüm emekçi halkımızı fabrikalarda, şantiyelerde, bazen de askerde ya da sokak ortasında canlarını elinden alan bu düzene karşı mücadeleye çağırmaktadır' dedi.

Türkiye Komünist Partisi, Nurcan Karakaya ve bebeğinin PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "TKP tüm emekçileri, birbirine karşı mücadele eder görünen odakların insan canı üzerinden döndürdükleri kirli tezgah karşısında uyanık olmaya çağırmaktadır" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Kınıyor, uyarıyor ve çağırıyoruz

Nurcan Karakaya, dün akşam saatlerinde askeri personel olan eşini ziyaretten dönerken PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu 11 aylık çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Türkiye Komünist Partisi insan canına kasteden, emekçiler arasına düşmanlık tohumları serpen bu saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır.

TKP tüm emekçileri, birbirine karşı mücadele eder görünen odakların insan canı üzerinden döndürdükleri kirli tezgah karşısında uyanık olmaya çağırmaktadır.

Birbirleriyle yeri geldiğinde masaya oturabilen, yeri geldiğinde Ortadoğu’daki uğursuz planlarla ilgili pazarlık yürütebilen, bu amaçlarla emperyalizmle iş birliği yapmaktan çekinmeyenler; canları istedikleri zaman da dökülen insan kanları üzerinden çekişmektedirler. Oysa ortadaki kavga çıkar kavgasıdır ve çok açıktır: Türkiye sermaye sınıfı Ortadoğu’da daha fazla rant peşindedir, patlatılan bombalar bunun karşısında payını isteyenleri temsil etmektedir.

Daha hayatını kaybedenlerin cenazesi kaldırılmadan İçişleri Bakanı tarafından yapılan “artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez” açıklaması, bu tezgahın kimlere hizmet ettiğini yeterince göstermektedir.

Bu bir düzen sorunudur. Kapitalizm her ne şekilde olursa olsun insan kanının akıtılmasına muhtaç bir sistemdir.

Bu sorun bugüne kadar çözülemediği için değil, çözülmesi mümkün olmadığı için çözülmemiştir.

Bu düzende güç ve çıkar pazarlıkları bazen masada, bazen silahla sürmek zorunda olduğu için çözülmemiştir.

O halde yapılması gereken bu düzeni değiştirmektir.

Ülkemiz işçi sınıfının gücüne inanıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi işçi sınıfı ve tüm emekçi halkımızı fabrikalarda, şantiyelerde, bazen de askerde ya da sokak ortasında canlarını elinden alan bu düzene karşı mücadeleye çağırmaktadır.

TKP Merkez Komite