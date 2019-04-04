TKP'den açıklama: Dersim’de seçim kurulu Anayasal suç işliyor

Dersim'de seçimleri kazanan Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının verilmesinin ertelenmesine ilişkin TKP'den açıklama geldi.

"Dersim’de seçim kurulu Anayasal suç işliyor" başlıklı açıklamada, "Hukuksuz uygulama derhal sonlandırılmalı ve mazbatası belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na derhal düzenlenip verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde:

Dersim’de seçim kurulu Anayasal suç işliyor

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 5887 oy alarak Dersim Belediye Başkanı seçilmiştir.

Söz konusu seçim sonuçlarına herhangi bir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından itiraz edilmemiş, seçim sonuçları kesinleşmiştir.

Buna karşın, il seçim kurulu başkanının hiçbir hukuki dayanağı olmayan tasarrufu sonucu, belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası teslim edilmemiştir.

İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın teslim edilmeme gerekçesi olarak personel yetersizliği ve “söylenemeyecek bir güvenlik sorunu” olmasıgösterilmiştir.

Bu keyfi uygulama, anayasal güvence altında olan seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Hukuksuz uygulama derhal sonlandırılmalı ve mazbatası belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na derhal düzenlenip verilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi Genel Merkez