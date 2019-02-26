TKP'den açıklama: Aynı limanda da değiliz, onların tersanesi ABD'de

Türkiye Komünist Partisi 'Aynı limanda da değiliz: Onların tersanesi ABD'de' başlıklı bir açıklama yayımlayarak, 'Güvenli limanlarınıza gidin bakalım. Biz oradan dönemeyeceğiniz günleri örgütlemeye devam edeceğiz' diye duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi, "Aynı limanda da değiliz: Onların tersanesi ABD'de" başlıklı bir açıklama yayımladı.

"Onlarla aynı gemide değiliz. Aynı limanda da değiliz! Son altı ayda işyerlerinden kriz gerekçesiyle binlerce işçi atan Koç, ABD'de satın aldığı tersaneye 25 milyon dolar yeni yatırım yapıyor" denilen açıklamada, "Güvenli limanlarınıza gidin bakalım. Biz oradan dönemeyeceğiniz günleri örgütlemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

AYNI LİMANDA DA DEĞİLİZ: ONLARIN TERSANELERİ ABD'DE

Onlarla aynı gemide değiliz. Aynı limanda da değiliz! Son altı ayda işyerlerinden kriz gerekçesiyle binlerce işçi atan Koç, ABD'de satın aldığı tersaneye 25 milyon dolar yeni yatırım yapıyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri üç aydır ücret alamadıkları için eylem yaptı. Zor bela karşılarına çıkan şirket yetkilisinden aldıkları yanıt “kriz var, iki ay daha bekleyeceksiniz” oldu.

Memlekette işçiler vinç tepesinde iskele üstünde günde on saat çalışıp ücretini beş ay sonra alıyor. Üstelik bunun normal bir durum olduğuna inanmamız isteniyor.

Neden?

Çünkü kriz var!

Kriz var elbette fakat bu kriz işçilere yıkım, patronlara daha fazla kazanç getiriyor.

Krizde kazananların başında KOÇ ailesi geliyor. Şu sıralar Rahmi Koç, krizi fırsata çevirip ABD’de satın aldığı tersaneye 25 milyon dolar yeni yatırım yapıyor. Koç ailesi fertleri yatlara merakıyla biliniyor ama KOÇ yeni yatları sadece keyfini sürmek için değil, milyonlarca dolar kazanmak için güvenli liman olarak düşündüğü ABD’de üretecek.

Oysa KOÇ’un Türkiye’de sahibi olduğu iş yerlerinde son altı ayda binlerce işçi işten atıldı. Atılmayan “şanslılar” kısa çalışma adı altında yarım ücretle çalışıyor. Öte yandan holding, otomotiv sektörü başta olmak üzere ihracat rekoru kırmaya devam ediyor.

Bir tarafta ücret almadan aylarca çalışan işçiler, diğer tarafta devlet garantili ihalelerle büyüyen müteahhitler var.

Bir tarafta üretim azaldı diye işten atılıp uzun süreli işsizlikle yüz yüze kalan işçiler, diğer tarafta yeni yatırımlar için milyonlarca dolar kaynak kullanan patronlar var.

Bir tarafta ülkenin tüm kaynaklarını patronların kazanmaya devam etmesi için kullanan iktidar ile seçim kazanmak için patronların desteğini almaya çalışan düzen muhalefeti, diğer tarafta tanzim kuyruğuna girmek zorunda kalan yüz binler var.

Bu büyük adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz.

Güvenli limanlarınıza gidin bakalım. Biz oradan dönemeyeceğiniz günleri örgütlemeye devam edeceğiz.