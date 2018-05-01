TKP'den 1 Mayıs'a kitlesel katılım

Türkiye Komünist Partisi, bu yıl 1 Mayıs'a katıldığı 9 kentte de kitleselliğiyle dikkat çekti.

Bu yıl 1 Mayıs'a "Halk Ayağa Kalkıyor" ve "Bu düzeni değiştireceğiz" sloganlarıyla katılan Türkiye Komünist Partisi, mitinge katılım gösterdiği 9 ilde de kitlesel kortejleriyle dikkat çekti.

1 Mayıs için yaptığı çağrıda, "Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için... Sanat için, doğa için, bilim için, aydınlık için. Ücretsiz sağlık, eğitim, konut, ısınma ve toplu taşıma için. Önce 1 Mayıs sonra 24 Haziran! Bu Düzen Değişmeli!" ifadelerini kullanan TKP'nin 1 Mayıs kortejlerinden görüntüler foto-haberimizde: