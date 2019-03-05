TKP Zonguldak ve Bartın İl Örgütleri'nden açıklama: Onlar korksun, komünistler mücadeleye devam edecek!

TKP Bartın ve Zonguldak İl Örgütleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingleri sırasında yaşananlara ilişkin açıklama yaparak, 'Komünistlerin gözünü bunlarla korkutabileceğini sananlar fena halde yanılmaktadır. İktidar sahipleri korkmaya devam etsin. Etsinler, çünkü TKP mücadelesini her geçen gün güçlenerek, örgütlenerek sürdürecek' diye duyurdu.

TKP Zonguldak ve Bartın İl Örgütleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bartın ve Zonguldak'ta yaptığı mitinglerde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı yerel seçimlerde adaylarını pazarlayacak diye bu ülkenin kentleri terörize edilmektedir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

TKP Bartın Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde Ulus ilçesinden Belediye Meclis Üyesi Adayı olan yoldaşımız Ersin Kaya’nın dün öğle saatlerinde hukuksuz yere evinde arama yapılmış, kendisi hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmış, eşyalarına el konmuştur. Mitingin ertesi günü ise, asılsız bir ihbar gerekçesiyle soruşturma başlatılarak serbest bırakılmıştır. Aynı gün içinde Zonguldak ve Bartın İl Örgütü üyesi yoldaşlarımız kimliği bilinmeyen kişilerin sözlü tacizine maruz kalmıştır.

Dün bunların yaşandığı saatlerde Erdoğan’ın Zonguldak ve Bartın mitingleri için bölgede olması bir tesadüf değildir. İki şehirde de kolluk kuvvetleri gün boyunca devasa önlemler almış, adeta yaşamı felç etmiştir. Liselerden mitinge öğrenci taşındığı, Emniyet ve bütün mülki idarenin mitingde hazır bulunmasının istendiği anlaşılmaktadır. Sadece Bartın kent merkezine dört bine yakın polis yığılması bile ne kadar büyük bir korku içinde olduklarının göstergesidir.

Cumhurbaşkanı yerel seçimlerde adaylarını pazarlayacak diye bu ülkenin kentleri terörize edilmektedir. Seçime girme hakkı bulunan yasal bir partinin belediye meclis üyesi adayına yapılan bu muamelenin hiçbir hukuki açıklaması yoktur.

Tek amacının gözdağı vermek olduğu anlaşılan bu hukuksuz eylemin, yoldaşımızın saatlerce haksız yere zapt edilmiş olmasının hesabı sorulacaktır. Komünistlerin gözünü bunlarla korkutabileceğini sananlar fena halde yanılmaktadır. İktidar sahipleri korkmaya devam etsin. Etsinler, çünkü TKP mücadelesini her geçen gün güçlenerek, örgütlenerek sürdürecek.

TKP Zonguldak ve Bartın İl Örgütleri