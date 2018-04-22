TKP YSK kararına itiraz edecek

YSK’nin seçime katılabileceğini açıkladığı partiler içinde TKP yer almıyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL Haber’e yarın YSK’ye itirazda bulunacaklarını, kabul edilmemesi durumunda sosyalizmin sesini mutlaka seçim platformuna taşıyacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nin 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıkladığı 10 parti içinde yasal tüm gereklilikleri yerine getirmesine karşın Türkiye Komünist Partisi (TKP) yer almıyor.

TKP'nin Giresun ve Artvin örgüt binalarının açılışına katılan Genel Sekreter Kemal Okuyan, yarın (23 Nisan) YSK'ye yazılı itirazda bulunacaklarını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran seçimlerine katılacak partilerin listesini açıklamasından sonra soL Haber'in sorularını yanıtlayan Okuyan, TKP'nin seçimlere katılmak için gerekli bütün koşulları sağladığını belirterek "Partili hukukçularımız itirazımızı bütün kanıt ve belgeleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na sunacaktır" dedi.

‘HER DURUMDA SOSYALİZMİN SESİNİ SEÇİM PLATFORMUNA TAŞIRIZ’

İtirazın kabul edilmemesi durumunda TKP'nin seçim politikasının ne olacağı sorusuna "İtirazımızın kabul edilmemesi, Türkiye'de alışkın olduğumuz ama asla kanıksamayacağımız hukuksuzluklardan biri olur. Bununla elbette uğraşırız ve peşini bırakmayız. Ve her durumda sosyalizmin sesini seçim platformuna taşırız" yanıtını verdi.

CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKI: ‘BİR PROJENİN DEVREYE SOKULDUĞUNU SÖYLÜYORDUK’

Okuyan 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini de "Şaşırtıcı bir şey yok, bekliyorduk bunları, aralarında pek fark kalmayan partilerin işbirliği normaldir, birleşmelerinde bile fayda vardır ancak bütün bunların halka bir faydası olmadığını bir kez daha göreceğiz. Biz TKP olarak bir yıl önce İyi Parti ve CHP ve hatta başka partileri kapsayan bir projenin devreye sokulduğunu söylüyorduk. Bu işbirliği sayesinde Erdoğan yenilebilir ama halk asla ve asla kazanmaz. Kısa süre içinde neden bu kadar kesin konuştuğumuzu herkes anlayacaktır" şeklinde değerlendirdi.

‘BU DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYENLERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR’

Türkiye Komünist Partisi'nin yetkili kurullarının 24 Haziran seçimleri ile kapsamlı bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını belirten Kemal Okuyan yeni parti örgüt ve binaları açmaya devam edeceklerini de söyleyerek "bu düzen değişmeli" diyenlerin sayısının hızla arttığına işaret etti.